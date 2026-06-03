Hombre que murió en intervención policial ya habría agredido a otro policía en el pasado

Un nuevo y revelador dato surgió con relación al caso del hombre que la tarde de este martes murió baleado, al parecer, en medio de una intervención realizada por oficiales de la Policía Municipal de Goicoechea.

El ahora fallecido fue identificado por las autoridades como Jonathan Quesada Chavarría, de 41 años.

La versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala que uno de los oficiales le disparó a Quesada en medio de un forcejeo, cuando este, en apariencia, trató de quitarle su arma de reglamento.

El oficial que le disparó al hombre tiene apenas 24 años. Foto Facebook Marcelo Solano. (cortesía/El oficial que le disparó al hombre tiene apenas 24 años. Foto Facebook Marcelo Solano.)

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Tras lo sucedido, este miércoles, Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, reveló que el ahora fallecido no solo contaba con un amplio expediente delictivo, sino que también, en apariencia, había agredido a un oficial de policía tiempo atrás.

“Sobre el hombre que enfrentó al policía municipal en su huida para evitar la captura, recaía una orden para ponerlo a disposición del Tribunal Penal de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José y debía ser remitido a la cárcel más cercana por rebeldía.

“En su expediente criminal se cuentan expedientes por robo simple (2017 en Garabito), Violencia Doméstica (2019 en San José), Robo Simple con Violencia (2020 en San José), Robo Agravado (2020 en San José) y Resistencia Agravada (2026 en San José). Anteriormente ya había herido a una policía en otra intervención policial”, indicó Solano.

Jonathan Quesada Chavarría murió en la intervención policial. (cortesía/cortesía)

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Además de revelar esta información, el jefe policial señaló que la mañana de este miércoles mantuvo una reunión con el mando de Goicoechea para definir la línea de cooperación adecuada que les permita dar el mejor acompañamiento al funcionario que, en el cunplimiento del deber, según Solano, le disparó a Quesada.

“La Municipalidad de Goicoechea debe garantizar la protección y apoyo que necesite este trabajador. Jefaturas y sindicatos policiales de todo el país estamos al pendiente de este caso. El joven policía, de 24 años de edad, no está solo”, destacó el jefe policial.

Por su parte, el OIJ informó que investigarán el caso para determinar si en efecto los hechos se dieron tal y como declaró el oficial involucrado.