OIJ investiga si es cierta versión dada por policía municipal tras abatir a hombre en Rancho Redondo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene una investigación para esclarecer las circunstancias en las que murió un hombre identificado como Jonathan Quesada Chavarría de 41 años, la tarde del martes en Rancho Redondo de Goicoechea.

Según el director a.i. del OIJ, Michael Soto, el caso fue reportado en horas avanzadas de la tarde, cuando las autoridades recibieron información sobre una persona fallecida en la zona.

“El fallecido es un masculino de apellido Quesada, de 41 años de edad. De acuerdo con la información que tenemos preliminarmente, esta persona presenta cuatro impactos por arma de fuego”, explicó Soto.

Jonathan Quesada Chavarría (cortesía/cortesía)

Las pesquisas realizadas hasta el momento apuntan a que en el hecho estuvieron involucrados tres oficiales de la Policía Municipal de Goicoechea, quienes se encontraban realizando labores de vigilancia en el sector.

Según la versión que manejan preliminarmente los investigadores, los policías observaron a un hombre y, al intentar interceptarlo, este habría huido hacia una zona boscosa y montañosa.

“Se da un incidente con tres oficiales de la Policía Municipal que están en la zona haciendo sus labores. Observan a un masculino y cuando tratan de interceptarlo este se da a la fuga”, detalló Soto.

De acuerdo con la declaración brindada por uno de los oficiales involucrados, posteriormente ocurrió un aparente forcejeo durante el cual el hombre habría intentado apoderarse del arma de reglamento del policía.

Muerte de hombre desató enfrentamiento entre vecinos y policías

“El oficial manifiesta que esta persona le trata de sacar su arma de reglamento y que ante esta circunstancia tiene que utilizar su arma, disparándole en cuatro ocasiones”, indicó Soto

No obstante, el jefe policial enfatizó que esta corresponde a una versión preliminar y que los agentes judiciales continúan recopilando evidencia para determinar exactamente qué ocurrió.

“Estamos en el proceso de investigación para tratar de confirmar o descartar la versión que tenemos preliminar”, concluyó.

El caso continúa bajo análisis por parte del OIJ, que deberá establecer las circunstancias del hecho y la legalidad de la actuación policial.

LEA MÁS: Michael Soto revela que ya se sometió al polígrafo y los resultados darán de qué hablar

Familiares y vecinos cuestionan esa versión dada por el policía. Algunos testigos afirman que el hombre recibió el disparo mientras intentaba escapar y aseguran que los hechos ocurrieron de una manera distinta a la descrita por las autoridades.

Un video que circula en redes sociales muestra momentos de confrontación verbal entre vecinos y oficiales, mientras que el policía municipal involucrado debió ser retirado de la zona por otros compañeros ante el ambiente que se generó.