Michael Soto revela que ya se sometió al polígrafo y los resultados darán de qué hablar

El director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó este miércoles que ya se sometió a una prueba de polígrafo, en medio de la discusión nacional sobre la aplicación de estos exámenes a altos jerarcas y mandos de seguridad del país.

Soto dio a conocer la información mediante un mensaje en el que aseguró que accedió voluntariamente a la evaluación e incluso se la practicó antes de que le fuera solicitada formalmente.

Michael Soto, director a.i del OIJ ya sometió al poligrafo (JORGE CASTILLO)

“Ante múltiples consultas de los medios de comunicación sobre la prueba de polígrafo, debo indicar que sí, que estoy de acuerdo con que ésta se realice, tan es así que el lunes pasado yo personalmente me realicé esta prueba”, manifestó.

El jerarca explicó que buscó a un profesional certificado para efectuar el examen bajo las mismas condiciones planteadas por el Gobierno, enfocadas en determinar posibles nexos con estructuras criminales.

“Busqué en las mismas condiciones que indicó la señora presidenta, es decir, un poligrafista certificado para que me realizara preguntas que tengan relación con narcotráfico y crimen organizado”, detalló.

Según Soto, el resultado de la prueba fue favorable y concluyó que respondió con veracidad a las consultas realizadas.

“De acuerdo al polígrafo, dije la verdad y que no tengo vínculos ni con narcotráfico ni con un crimen organizado”, aseguró.

Además, señaló que cuenta con la documentación que respalda el resultado obtenido y que está dispuesto a presentarla a las autoridades correspondientes si así se le solicita.

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“Yo tengo el documento que me emitieron, donde se muestra el resultado satisfactorio, y en el momento en que la señora Presidenta lo requiera, yo se las mostraré a ella”, agregó.

La aplicación de pruebas de polígrafo a jerarcas y mandos de seguridad surgió recientemente como parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno para fortalecer los controles de confianza dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.