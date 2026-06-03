Revelan identidad de las víctimas que murieron en trágico vuelco en Pérez Zeledón

Las autoridades judiciales identificaron a las dos personas que perdieron la vida en el accidente de tránsito ocurrido en Pérez Zeledón, la noche de este martes, cuando un vehículo se volcó sobre la carretera Interamericana.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas son una mujer de apellido Segura, de 30 años, y un hombre de apellido Centeno, de 49 años.

El mortal vuelco en Pérez Zeledón ocurrió específicamente en San Pedro de Santa Ana, donde agentes de Inspecciones Oculares realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Los fallecidos en el accidente en Pérez Zeledón era un hombre y una mujer (Silvia Coto)

Según la versión preliminar de los investigadores, el automóvil en el que viajaban las cinco personas habría derrapado por razones que aún se encuentran bajo investigación. Tras perder el control, el vehículo se volcó, provocando la muerte de dos de sus ocupantes.

LEA MÁS: Dos personas mueren y tres resultan gravemente heridas tras vuelco de vehículo en Pérez Zeledón

Además de los fallecidos, otras tres personas resultaron heridas, se trata de una adolescente de 14 años, una mujer de apellido Solano, de 53 años, y un hombre de apellido Martínez, de 38 años.

Los tres sobrevivientes fueron trasladados al hospital Escalante Pradilla.

LEA MÁS: Mujer resulta gravemente herida tras choque entre motocicleta y vehículo en Sagrada Familia

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer qué provocó el fatal accidente de tránsito en Pérez Zeledón y determinar las circunstancias exactas que mediaron en el hecho.