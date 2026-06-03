Sucesos

Revelan identidad de las víctimas que murieron en trágico vuelco en Pérez Zeledón

Una mujer de 30 años y un hombre de 49 fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban derrapara y se volcara sobre la carretera Interamericana

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Por Silvia Coto

Las autoridades judiciales identificaron a las dos personas que perdieron la vida en el accidente de tránsito ocurrido en Pérez Zeledón, la noche de este martes, cuando un vehículo se volcó sobre la carretera Interamericana.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas son una mujer de apellido Segura, de 30 años, y un hombre de apellido Centeno, de 49 años.

El mortal vuelco en Pérez Zeledón ocurrió específicamente en San Pedro de Santa Ana, donde agentes de Inspecciones Oculares realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Los fallecidos en el accidente en Pérez Zeledón era un hombre y una mujer (Silvia Coto)

Según la versión preliminar de los investigadores, el automóvil en el que viajaban las cinco personas habría derrapado por razones que aún se encuentran bajo investigación. Tras perder el control, el vehículo se volcó, provocando la muerte de dos de sus ocupantes.

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Además de los fallecidos, otras tres personas resultaron heridas, se trata de una adolescente de 14 años, una mujer de apellido Solano, de 53 años, y un hombre de apellido Martínez, de 38 años.

Los tres sobrevivientes fueron trasladados al hospital Escalante Pradilla.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer qué provocó el fatal accidente de tránsito en Pérez Zeledón y determinar las circunstancias exactas que mediaron en el hecho.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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