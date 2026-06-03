Sucesos

Dos personas mueren y tres resultan gravemente heridas tras vuelco de vehículo en Pérez Zeledón

Cinco personas viajaban en el vehículo cuando ocurrió el accidente en San Pedro de Pérez Zeledón.

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Por Silvia Coto

Un trágico accidente de tránsito ocurrió la noche de este martes en Pérez Zeledón dejó como saldo dos personas fallecidas y tres más gravemente heridas.

La Benemérita a informó que el accidente ocurrió en la localidad de San Pedro de ese cantón josefino.

En el carro viajaban cinco ocupantes, las razones por las que se volcó se desconocen.

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El accidente dejó dos personas fallecidas.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, confirmaron que dos de las personas ya no presentaban signos vitales.

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Asimismo, los socorristas brindaron atención a los otros tres ocupantes, quienes fueron estabilizados y trasladados en condición crítica al hospital Escalante Pradilla.

Las circunstancias que provocaron el vuelco del vehículo no han sido dadas a conocer y serán determinadas por las autoridades correspondientes

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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