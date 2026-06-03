Dos personas mueren y tres resultan gravemente heridas tras vuelco de vehículo en Pérez Zeledón

Un trágico accidente de tránsito ocurrió la noche de este martes en Pérez Zeledón dejó como saldo dos personas fallecidas y tres más gravemente heridas.

La Benemérita a informó que el accidente ocurrió en la localidad de San Pedro de ese cantón josefino.

En el carro viajaban cinco ocupantes, las razones por las que se volcó se desconocen.

El accidente dejó dos personas fallecidas.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, confirmaron que dos de las personas ya no presentaban signos vitales.

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Asimismo, los socorristas brindaron atención a los otros tres ocupantes, quienes fueron estabilizados y trasladados en condición crítica al hospital Escalante Pradilla.

Las circunstancias que provocaron el vuelco del vehículo no han sido dadas a conocer y serán determinadas por las autoridades correspondientes