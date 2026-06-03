Video captó el violento choque que dejó una persona fallecida y un vehículo en llamas en Escazú

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un pick up se estrelló contra una de las estructuras del peaje de Escazú, sobre la ruta 27, en un accidente que cobró la vida del conductor.

Las imágenes muestran cómo el vehículo circula a gran velocidad antes de impactar violentamente contra el peaje.

Segundos después ocurrió una explosión

Tras la colisión, el vehículo quedó completamente destruido.

En el video también se observa cómo, apenas segundos después del impacto, se produce una explosión y el automotor termina envuelto en llamas.

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Conductor de pick up se estrella en el peaje de la ruta 27

La emergencia ocurrió la tarde de este martes en el peaje ubicado en San Rafael de Escazú, en sentido de San José hacia Escazú.

Pick up quedó destruido

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar encontraron una escena devastadora.

El pick up estaba prácticamente desintegrado debido a la fuerza de la colisión y al incendio que se produjo posteriormente.

Bomberos confirmó que una persona había fallecido en el sitio y que las llamas fueron controladas para evitar una mayor emergencia.

La identidad de la víctima aún no ha sido dada a conocer por las autoridades.

De manera extraoficial trascendió que el conductor habría salido expulsado del vehículo durante el impacto, situación que podría estar relacionada con el aparente no uso del cinturón de seguridad. Sin embargo, este aspecto deberá ser confirmado por las autoridades encargadas de la investigación.

Ahora serán los agentes judiciales y los peritos quienes determinen qué provocó el accidente y si existieron otros factores involucrados en la tragedia.