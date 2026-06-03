Trágico choque en la ruta 27 deja una persona fallecida y un vehículo en llamas

Una persona falleció la tarde de este martes 2 de junio tras un violento accidente ocurrido en el peaje de Escazú, sobre la ruta 27.

La emergencia fue reportada a las 6:27 p. m. en el sector de San Rafael de Escazú, específicamente en el peaje en sentido de San José hacia Santa Ana.

Violenta colisión ocurrió en el peaje de Escazú sobre la ruta 27. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

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Vehículo quedó destruido

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, unidades de la estación de Pavas se desplazaron al sitio para atender la emergencia.

Al llegar, los rescatistas confirmaron que una persona había fallecido producto de la colisión.

Además, encontraron un pick up prácticamente destruido debido al fuerte impacto.

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Carro se incendió tras el choque

“Cuando los bomberos de la estación de Pavas llegaron, confirmaron, lamentablemente, una persona sin vida y un vehículo prácticamente desintegrado producto de la colisión. El automotor presentaba fuego, pero este ya fue controlado”, indicaron las autoridades.

Los equipos de emergencia lograron controlar las llamas para evitar una mayor propagación del incendio.

Por el momento no se ha informado la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron el accidente.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias en el sitio para determinar cómo ocurrió la colisión y esclarecer las causas de este nuevo hecho mortal en carretera.