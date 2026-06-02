Sucesos

Perito que resultó herida por la explosión de un frasco con ácido realizaba una labor clave

La labor que realizaba la funcionaria es clave para muchas investigaciones

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una funcionaria de la Unidad de Números Troquelados de la Sección de Pericias Físicas del OIJ fue la persona que resultó herida durante la explosión de un frasco con ácido ocurrida este martes en el Complejo de Ciencias Forenses.

Así lo confirmó la oficina de prensa judicial al brindar nuevos detalles sobre la emergencia ocurrida la tarde de este martes, la cual movilizó a cuerpos de socorro y unidades especializadas de materiales peligrosos.

LEA MÁS: Frasco con ácido en instalaciones de la morgue del OIJ envía a dos mujeres al hospital

Incendios Forestales Guanacaste
La labor que realizaba la funcionaria es clave para muchas investigaciones. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: La otra tragedia de Palo Verde: pizotes, venados y tortugas huyen del incendio

Lesiones no ponen en peligro su vida

Según informó la institución, se trató de un accidente laboral.

“Una perito resultó con heridas leves y fue remitida a un centro médico para su respectiva valoración. Según el informe preliminar, las lesiones no ponen en peligro su vida”, señalaron desde la oficina de prensa del OIJ.

La información oficial brindada por la Policía Judicial no hace referencia a una segunda persona afectada, pese a que durante la atención inicial de la emergencia se reportó el traslado de dos mujeres a centros médicos.

Una unidad especializada

La Unidad de Números Troquelados es una dependencia especializada en el análisis e identificación de números de serie, chasis y motores de vehículos.

Además, sus funcionarios verifican la autenticidad de placas y marcas en ganado para determinar si estos registros han sido adulterados, borrados o modificados de forma fraudulenta.

Este trabajo resulta fundamental en investigaciones relacionadas con robo de vehículos, alteración de evidencias y otros delitos que requieren análisis técnicos especializados.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
explosión de frasco con ácido en el Complejo de Ciencias ForensesUnidad de Números Troquelados de la Sección de Pericias Físicas del OIJ
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.