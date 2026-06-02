Sucesos

Frasco con ácido en instalaciones de la morgue del OIJ envía a dos mujeres al hospital

Bomberos mantienen operativo tras incidente con sustancia química

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Por Alejandra Morales

La emergencia ocurrida la tarde de este martes 2 de junio en el Complejo de Ciencias Forenses del OIJ dejó como saldo dos mujeres trasladadas a centros médicos para recibir atención especializada.

De acuerdo con la actualización brindada por las autoridades, una de las pacientes fue llevada por la Unidad de Soporte Avanzado del Cuerpo de Bomberos tras sufrir lesiones relacionadas con un frasco que contenía ácido.

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Materiales Peligrosos Bomberos
Bomberos mantienen operativo tras incidente con sustancia química. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Dos mujeres requirieron traslado

Asimismo, una ambulancia de la Cruz Roja Costarricense trasladó a una segunda mujer al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, para su valoración médica.

Por el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones que presentan las afectadas.

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Bomberos inspecciona el sitio

Mientras tanto, la Unidad de Materiales Peligrosos de Bomberos permanece en el lugar realizando una revisión general de las instalaciones.

El objetivo de esta inspección es descartar riesgos adicionales y garantizar que ninguna otra persona resulte afectada por la sustancia involucrada en el incidente.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que ocurrió la emergencia y se mantienen trabajando dentro del complejo forense.

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explosión de frasco con ácido en la morgueOIJComplejo de Ciencias Forenses
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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