Esposa de tico desaparecido en Colombia recibió angustiante información al llegar al hotel donde se hospedaba

La esposa de Alejandro Calderón, el costarricense de 42 años que desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia, recibió una información muy angustiante al llegar al hotel en el que se hospedaba su esposo.

Así lo reveló a La Teja Angie Calderón, prima de Alejandro, quien explicó que la esposa y el hermano de su familiar viajaron este domingo a dicho país, con el fin de averiguar qué fue lo que pasó con él.

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“Yo le pregunté a Hellen (esposa de Alejandro) si ella pidió videos en el hotel. En primera instancia, cuando Helen llegó al sitio, el señor que está en la puerta de seguridad le dijo que él lo vio entrar el viernes, como antes de las 6 p.m., pero que él no lo vio salir.

“Hellen pidió los vídeos, y dice que solo le pusieron trabas y demás. Entonces se fueron para la Policía Nacional a poner la denuncia respectiva. Se supone que hoy van a requisar el hotel de pies a cabeza, porque ya nos parece muy extraño que el señor que está en seguridad lo vio llegar, pero nunca lo vio salir”, dijo la prima del costarricense.

Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia (Facebook/Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia)

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Otra situación que también ha causado preocupación en la familia del tico es que su esposa y su hermano confirmaron que en el hotel se encontraban todas las pertenencias de Alejandro, las compras que hizo para su tienda en Heredia e incluso su pasaporte.

Angie explicó que la desaparición de Alejandro los tiene muy preocupados, pues él conocía bien la zona en la que se hospedaba, pues viajaba muy a menudo ahí para comprar mercadería.

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“Hoy se va a hacer una vigilia en el Bajo Los Molinos, porque él vive ahí. Estamos desesperados, con un peso en la espalda, porque no podemos creer que esto le esté pasando a Alejandro; no tenemos una idea de qué fue realmente lo que pasó”.