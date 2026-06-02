Detienen a tres cocineras sospechosas de quedarse con alimentos para estudiantes de escasos recursos

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ordenó este martes la detención de tres mujeres sospechosas de presuntamente sustraer alimentos destinados al comedor estudiantil de una escuela en Cartago.

Las imputadas, de apellidos Valverde, Madrigal y Aguilar, son investigadas por el supuesto delito de peculado, una figura penal que sanciona la utilización o apropiación indebida de bienes o recursos públicos.

Las mujeres fueron detenidas como sospechosas de peculado (oij/OIJ)

Según la investigación que se tramita bajo el expediente 26-000023-1878-PE, las sospechosas se desempeñaban como cocineras en el centro educativo Los Ángeles, ubicado en Cartago.

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Según la hipótesis del Ministerio Público, desde enero de este año las mujeres habrían tomado alimentos adquiridos con fondos públicos para el servicio de comedor estudiantil. Estos productos estaban destinados a la alimentación de estudiantes de escasos recursos, pero presuntamente eran desviados para beneficio personal.

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La orden de captura fue ejecutada durante la mañana de este martes y las tres mujeres quedaron a la orden del Ministerio Público para la toma de declaración indagatoria.

El Ministerio Público indicó que el caso continúa en investigación, por lo que no se descartan nuevas diligencias conforme avance la recolección de prueba.