Mamá de joven futbolista asesinado revela cuál sería el motivo detrás de su muerte

La mamá de Greivin Arguedas Rosales, el joven futbolista amputado que fue asesinado afuera de un bar y restaurante en Puntarenas, reveló cuál habría sido el motivo detrás de ese atroz crimen.

En entrevista con La Teja, doña Marta Rosales contó que su hijo fue asesinado, al parecer, por problemas personales que otro sujeto tenía con él, los cuales estarían relacionados con una expareja.

“Ese hombre, no sé ni cómo decirle, tenía problemas con mi hijo y siempre donde lo veía, lo agredía, hasta que pasó eso (el homicidio) ese día.

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Greivin Arguedas, joven de 17 años asesinado en Chomes. Foto autorizada por Marta Rosales para La Teja. (Cortesía/Greivin Arguedas, joven de 17 años asesinado en Chomes. Foto autorizada por Marta Rosales para La Teja.)

“Ahorita él (Greivin) andaba en otra relación, pero todo habría sido por una expareja, que ahorita tampoco está con ese hombre (el sospechoso), entonces no sé por qué la tenía contra mi hijo”, dijo Rosales.

El hombre al que se refiere la señora es un muchacho apellidado Arroyo, de 24 años, quien horas después del crimen se presentó ante las autoridades. Contra este mismo joven existía una orden de captura por otro caso.

El homicidio de Greivin, quien jugaba para el equipo Puntarenas FC Amputados, ocurrió la madrugada del domingo en las inmediaciones de un bar y restaurante ubicado en Chomes.

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“El sábado por la noche fue la última vez que estuvimos juntos; estábamos celebrándoles el cumpleaños al abuelo de él y a una tía. Ellos cumplieron años en días anteriores, pero hasta este sábado tuvimos oportunidad de celebrárselos”, recordó la mamá.

Greivin jugaba en el equipo Puntarenas FC Amputados. Foto autorizada por Marta Rosales para La Teja. (Cortesía/Greivin Arguedas, joven de 17 años asesinado en Chomes. Foto autorizada por Marta Rosales para La Teja.)

Doña Marta dijo que su hijo no se encontraba en el local cuando ocurrieron los hechos; más bien dijo que Greivin tenía poco de llegar al sitio cuando ocurrió la tragedia.

“Él estaba en la casa y salió con una amistad, llegaron ahí donde otra amistad, pero no era que tenían todo el rato ahí; mi hijo iba llegando cuando pasó eso”.

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Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó una versión señalando que afuera del negocio se dio una riña entre varias personas, en la que Arguedas recibió un disparo en el pecho.

Greivin fue llevado al hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, donde fue declarado fallecido poco después.