Equipo de fútbol llora el homicidio de joven promesa que estaba cerca de debutar con Selección Nacional

Un equipo de fútbol está de luto por el atroz homicidio de una de sus jóvenes promesas, un muchacho que estaba cerca de alcanzar el sueño de debutar con la Selección Nacional.

Se trata del Puntarenas FC Amputados, escuadra que hoy llora la trágica muerte de Greivin Arguedas Rosales, de 17 años, quien fue asesinado la madrugada de este domingo en esa misma provincia.

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“Con el corazón lleno de tristeza, pero también con una profunda gratitud por haber coincidido en su camino, hoy despedimos a un grande de nuestra cancha y de la vida: Greivin Arguedas, nuestro querido ‘Pollo’.

Greivin Arguedas Rosales, joven asesinado en Puntarenas. Foto: PFC/Autorizada por Marta Rosales. (Facebook/Greivin Arguedas Rosales. joven asesinado en Puntarenas. Foto PFC Amputados. Foto PFC/Autorizada por Marta Rosales.)

“Su partida deja un vacío imposible de llenar en el fútbol para amputados, pero su legado se queda grabado para siempre en cada rincón donde rodó el balón y en cada alma que tuvo el privilegio de conocerlo. Un ejemplo de garra y vida”, escribió el equipo en su página de Facebook.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el crimen ocurrió la madrugada del domingo en las afueras de un bar y restaurante ubicado en Chomes.

Al parecer, en ese sitio se dio una disputa entre varias personas y, en un momento dado, Greivin recibió un disparo en el pecho. El muchacho falleció poco después de ser llevado en un vehículo particular al Hospital Monseñor Sanabria.

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Greivin Arguedas Rosales. joven asesinado en Puntarenas. Foto PFC Amputados. Foto PFC/Autorizada por Marta Rosales. (Facebook/Greivin Arguedas Rosales. joven asesinado en Puntarenas. Foto PFC Amputados. Foto PFC/Autorizada por Marta Rosales.)

Por este hecho, el OIJ detuvo a un muchacho apellidado Arroyo, de 24 años, que a eso del mediodía del domingo se entregó a las autoridades. Contra este mismo sujeto existía una orden de captura activa por otro caso.

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Marta Rosales, mamá de Greivin, le contó a La Teja que su hijo jugaba con Puntarenas FC Amputados desde finales del 2024 y reveló que el año pasado fue llamado a entrenar con la Selección Nacional de Fútbol Amputados.

Además, destacó que su hijo no se encontraba en ese local, sino que él salió de la casa junto con un amigo para encontrarse con otra amistad que sí estaba en el negocio.