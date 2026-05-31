Sucesos

Riña en un bar termina de manera fatal y la víctima mortal duele en el alma del país

El adolescente fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, donde falleció minutos después de ingresar

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Por Silvia Coto

Un adolescente de 17 años falleció la madrugada de este domingo luego de recibir un disparo en el pecho durante una riña ocurrida en las afueras de un bar en Chomes de Puntarenas.

Según la información preliminar, el hecho se produjo en medio de una disputa en la que estuvieron involucradas varias personas.

Por razones que ahora son investigadas por las autoridades, el joven resultó herido por un impacto de bala en el pecho.

Letrero de la entrada del área de emergencias del Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, con personas caminando cerca y carpas en el entorno.
El menor murió en el hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas (Alonso Tenorio)

Tras el incidente, el adolescente fue trasladado de emergencia en un vehículo particular al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de su ingreso.

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Según los reportes, el joven fue declarado fallecido tras haber ingresado al centro médico a las 12:17 a. m. de este domingo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

De momento, las autoridades mantienen el caso bajo investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, determinar la participación de las personas involucradas e identificar al responsable del disparo que acabó con la vida del adolescente.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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