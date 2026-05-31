Hombre echó a vecina de la casa porque quería dormir y ella regresó con un arma y el deselance fue terrible

Una mujer de apellido Mora enfrentará un juicio por el presunto delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un hombre de apellido Arias, en un caso ocurrido en Turrialba.

El debate se realizará en el Tribunal Penal de Turrialba los próximos 2 y 3 de junio a partir de las 8:30 de la mañana.

Según la acusación, los hechos se remontan a la tarde del 1 de enero del 2021 en La Cruzada de Atirro, en Turrialba.

Tribunales de Justicia Turrialba. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Según la investigación, Arias se encontraba en su vivienda y se disponía a descansar cuando llegó la imputada, quien era vecina de la pareja.

Aparentemente, la mujer llevaba licor con la intención de compartir con la compañera sentimental del ofendido.

La versión de la Fiscalía señala que el hombre se encontraba cansado y les manifestó que deseaba dormir, por lo que le pidió a Mora que se retirara del lugar.

Esta situación habría provocado el enojo de la mujer, quien presuntamente amenazó de muerte al ofendido. Ante esa reacción, Arias la habría empujado y reiterado que abandonara la vivienda.

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La acusación indica que la sospechosa se retiró momentáneamente del sitio y luego regresó portando un cuchillo de cocina. Una vez de vuelta, aparentemente volvió a amenazar al hombre.

“En apariencia, el ofendido se acercó a una ventana, circunstancia que aprovechó la endilgada y con la intención de darle muerte, se abalanzó con el cuchillo sobre él, hiriéndolo en el pecho”, detalló la Corte.

Producto de la lesión, el hombre tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital William Allen de Turrialba, donde requirió una intervención quirúrgica.

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Ahora corresponderá al Tribunal Penal de Turrialba analizar las pruebas presentadas por las partes y determinar si la mujer es responsable o no de los hechos que se le atribuyen.