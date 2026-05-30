Siquiatra que estuvo desaparecido tras violento choque recibió la mejor de las noticias

Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, el psiquiatra que estuvo desaparecido por más de 50 horas tras sufrir un accidente de tránsito cuando se dirigía a su trabajo, recibió la mejor de las noticias en medio de la difícil situación que ha estado atravesando.

Así lo dio a conocer a La Teja Joselyn Delgado, pareja del médico, quien confirmó que su amado finalmente regresó a casa tras haber estado internado en un centro médico.

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“Nosotros ya estamos en la casa, gracias a Dios, está superbién, la cirugía salió muy bien y le dieron la salida ayer (viernes)”, destacó Delgado.

Cuadra fue operado de su pierna izquierda, pues sufrió una fractura a consecuencia del choque ocurrido la madrugada del pasado lunes en Grecia, Alajuela.

El siquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, ya regresó a su casa. Foto cortesía para La Teja. (cortesía/El siquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, ya regresó a su casa. Foto cortesía para La Teja.)

En un video grabado por la dash cam de un carro, se observa cómo el vehículo en el que viajaba el siquiatra chocó contra un amortiguador en carretera, en una zona con poca iluminación. El impacto fue tan violento que el carro de Cuadra salió expulsado hacia atrás, por lo que el conductor que grabó el accidente tuvo que hacer una maniobra para esquivarlo.

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Delgado reveló lo que su pareja le dijo que ocurrió segundos después del choque.

“Él dice que vio negro, sintió el golpe, se despertó, asustado, desorientado, no sabía qué hacer, abrió la puerta del carro y empezó a caminar. Y de pronto, cayó inconsciente, ya no se acuerda de nada más, luego empezó a tener lagunazos”, contó la mujer.

El siquiatra fue encontrado el pasado miércoles en una zona verde cerca del lugar donde ocurrió el choque y de inmediato fue llevado a un centro médico.