Video muestra el violento choque que dio pie a desaparición de siquiatra en Grecia

Un video captado por la dash cam de un vehículo revela el violento choque que dio pie a la desaparición del siquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, de quien no se sabía nada desde la madrugada del pasado lunes.

Afortunadamente, tras más de 50 horas de angustia, su esposa, Joselyn Delgado, confirmó a La Teja que Cuadra apareció con vida este miércoles y se encuentra internado en el hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

“Me dicen que tiene algunas fracturas; al parecer, una persona lo encontró en una zona verde y lo trajo al hospital de Grecia, pero no sabemos si los golpes fueron del choque”, manifestó la esposa.

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Video muestra el violento de siquiatra que estuvo desaparecido

La familia presume que quizás él pasó tirado en la zona verde más de 50 horas y así sobrevivió, pero esto es parte de la investigación.

En el mencionado video se observa cómo el carro en el que viajaba el siquiatra chocó contra un amortiguador en carretera, en una zona con poca iluminación. El impacto fue tan violento que el carro de Cuadra salió expulsado hacia atrás, por lo que el conductor que grabó el accidente tuvo que hacer una maniobra para esquivarlo.

La familia supo que cuando la Cruz Roja llegó no encontraron a nadie y luego el vehículo lo encontraron en el plantel del Tránsito en Naranjo, Alajuela, con grandes daños.

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Desaparición del doctor psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, lo vieron por última vez el lunez 25 de mayo del 2026 en Grecia. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Hasta este momento no se tiene una versión clara de cómo fue que el siquiatra llegó hasta la zona verde donde habría sido encontrado este miércoles.

De acuerdo con los seres queridos del médico, este salió de su casa, en calle Carmona de Grecia, cerca de las 4:15 de la madrugada del lunes 25 de mayo rumbo al trabajo en Pavas, San José, donde tenía que llegar al Hospital Nacional de Salud Mental Manuel Antonio Chapuí y también debía dar consulta privada.

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Horas después, sus familiares descubrieron que el carro había aparecido chocado y abandonado, mientras que él no se encontraba en el sitio.

Además, el siquiatra había dejado el celular en la casa antes de salir, detalle que aumentó el misterio alrededor del caso.