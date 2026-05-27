Sucesos

Localizan a médico psiquiatra desaparecido luego de varios días de incertidumbre en Grecia

Miguel Ángel Cuadra Goyenaga está internado en el hospital de Grecia

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Por Alejandra Morales

El psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, quien había sido reportado como desaparecido ante el OIJ, ya apareció.

La información fue confirmada a La Teja por su esposa, Joselyn Delgado, luego de varios días de incertidumbre y preocupación por el paradero del médico.

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Está en hospital de Grecia

De acuerdo con Delgado, de momento ella no ha podido verlo personalmente; sin embargo, confirmó que el doctor se encuentra en el hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

Desaparición del doctor psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, lo vieron por última vez el lunez 25 de mayo del 2026 en Grecia. Foto: Tomada de redes sociales
Desaparición del doctor psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, lo vieron por última vez el lunez 25 de mayo del 2026 en Grecia. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Me dicen que tiene algunas fracturas; al parecer, una persona lo encontró en una zona verde y lo trajo al hospital de Grecia, pero no sabemos si los golpes fueron del choque”, manifestó la esposa.

Caso generó preocupación

La desaparición del psiquiatra había generado gran preocupación entre familiares y allegados, debido a las extrañas circunstancias en las que desapareció.

El médico salió de su casa en calle Carmona de Grecia la madrugada del lunes 25 de mayo rumbo al trabajo en Pavas, San José.

Horas después, sus familiares descubrieron que el carro había aparecido chocado y abandonado, mientras que él no se encontraba en el sitio.

Además, el psiquiatra había dejado el celular en la casa antes de salir, detalle que aumentó el misterio alrededor del caso.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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