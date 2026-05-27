Psiquiatra desapareció misteriosamente luego de que encontraran su carro chocado en Alajuela

La desaparición del psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, mantiene angustiados a sus familiares y seres queridos, quienes llevan tres días buscándolo sin obtener respuestas.

El médico desapareció la madrugada del lunes 25 de mayo, cuando salió de su casa en calle Carmona de Grecia, Alajuela, rumbo a su trabajo en Pavas, San José.

Al psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, lo vieron por última vez el lunez 25 de mayo del 2026 en Grecia. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

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Salió de rutina y nunca regresó

Según contó su pareja, Joselyn Delgado, Miguel Ángel salió de la vivienda cerca de las 4:15 a. m., como lo hacía habitualmente.

Sin embargo, las horas pasaron y él nunca regresó a casa.

“No llegó a la casa, ese día él estaba para llegar a las ocho de la noche, cuando eran las 8:30 de la noche pensé que tal vez el tránsito, pero a las nueve ya estaba raro”, relató Delgado.

La mujer aseguró que comenzó a buscarlo por diferentes lugares, incluso en una casa que el médico tiene en Aserrí, pero tampoco lo encontró ahí.

El carro apareció chocado y abandonado

La situación tomó un giro aún más extraño cuando familiares se comunicaron con la Policía de Tránsito.

Fue entonces cuando les informaron que apenas 15 minutos después de haber salido de su casa, el vehículo había aparecido chocado y abandonado.

“Al otro día en la mañana me voy hablar con los familiares y es cuando nos comunicamos con el Tránsito y nos dicen que efectivamente el carro lo encontraron a las 4:30 de la mañana chocado”, explicó.

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El carro lo encontraron chocado poco después de que salió de la casa. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

En apariencia, el automóvil habría impactado contra un amortiguador en carretera.

Actualmente el carro permanece en el plantel del Tránsito en Naranjo, Alajuela.

Salió sin celular

Otro detalle que aumenta el misterio es que el psiquiatra dejó el celular en la casa antes de salir hacia el trabajo.

La desaparición ya fue denunciada ante el OIJ por un tío del médico, mientras que su pareja también acudió a redes sociales para pedir ayuda.

“El OIJ ya me visitó para hacerme preguntas, como vivimos juntos, para saber en cuál estado salió él y todo lo demás”, señaló Delgado.

Ahora las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para tratar de determinar qué ocurrió con el médico tras el accidente.