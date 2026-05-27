Carro se estrelló, atravesó la pared de un motel y dejó tres heridos

Un carro eléctrico modelo 2026 terminó estrellado contra una de las habitaciones del motel Maison Dorée, en San José, durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo.

El aparatoso accidente obligó a la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja.

Un carro eléctrico modelo 2026 terminó estrellado contra una de las habitaciones del motel Maison Dorée, en San José, la madrugada del miércoles 27 de mayo del 2026. Foto: Para La Teja (Para La Teja /Para La Teja)

Perdió el control y chocó contra habitación

La emergencia fue reportada a las 2:10 a. m., luego de que el conductor aparentemente perdiera el control del vehículo y terminara impactando directamente contra una de las estructuras del motel.

En un principio, la Cruz Roja informó sobre personas prensadas; sin embargo, posteriormente se confirmó que atendieron a tres personas.

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Un carro eléctrico modelo 2026 terminó estrellado contra una de las habitaciones del motel Maison Dorée, en San José, la madrugada del miércoles 27 de mayo del 2026. Foto: Para La Teja (Para La Teja /Para La Teja)

Tres personas recibieron atención

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, dos de los afectados fueron trasladados a un centro médico con golpes, aunque fuera de peligro.

La tercera persona rechazó ser llevada al hospital.

Los bomberos señalaron que pese a lo aparatoso del choque, ninguno de los pacientes presentaba lesiones de gravedad.

Vehículo está registrado a nombre de un hombre

Según información del Registro Nacional, el vehículo involucrado es un carro eléctrico modelo 2026 y aparece inscrito a nombre de un hombre de apellido González, de 36 años.

Ahora las autoridades deberán determinar qué provocó que el conductor perdiera el control antes del fuerte impacto.