Costa Rica bajo frío y nubosidad: ya hay fecha para el día con más lluvias por la onda tropical #5

Si en los últimos días ha sentido el ambiente más frío, húmedo y con cielos completamente nublados, prepárese porque las condiciones del tiempo empeorarán conforme avance esta semana.

A partir de este miércoles se espera un aumento en las lluvias debido a cambios en las condiciones atmosféricas que afectarán gran parte del país.

Más humedad y aguaceros

Según el pronóstico, los vientos comenzarán a disminuir y eso permitirá que aumente la humedad, provocando más lluvias durante las tardes.

Condiciones lluviosas aumentarán conforme avance la semana. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Las regiones más afectadas serían el Pacífico, la zona norte, las montañas del Caribe y algunos sectores del Valle Central.

Estas condiciones también harán que el ambiente continúe fresco y con abundante nubosidad en distintas zonas del país.

El jueves sería el día más lluvioso

Las autoridades advierten que el jueves sería el día con mayores precipitaciones de toda la semana.

Esto debido al paso de la onda tropical número 5 y a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), fenómenos que podrían generar aguaceros fuertes y tormentas eléctricas durante la tarde y la noche en gran parte del territorio nacional.

Cómo estará el fin de semana

Para el fin de semana continuarán las lluvias vespertinas, principalmente en el Pacífico, la zona norte y sectores montañosos, aunque de manera más localizada.

En el Caribe, las precipitaciones serían más aisladas y tendrían mayor probabilidad durante la noche y la madrugada.