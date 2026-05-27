Revelan qué ocurrió antes de que mujer apuñalada en el cuello muriera frente a Bomberos de Pavas

La mujer que murió tras ser atacada a puñaladas y llevada de emergencia hasta la estación de Bomberos de Pavas fue identificada por las autoridades judiciales.

Se trata de una mujer de apellido Artavia, de 40 años.

De acuerdo con la información brindada por el OIJ, la agresión ocurrió pasadas las 7 p. m. de este martes 26 de mayo en vía pública, específicamente en Metrópoli II de Pavas.

“Por razones que no están claras, aparentemente se dio una riña en la cual estuvo involucrada la mujer y es en ese momento cuando resulta herida”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

La víctima presentaba dos puñaladas en el abdomen y una más en el cuello.

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La mujer falleció en la estación de Bomberos de Pavas. Foto Bomberos. (Bomberos/La mujer falleció en la estación de Bomberos de Pavas. Foto Bomberos.)

Murió frente a estación de Bomberos

Tras el ataque, varias personas decidieron trasladarla en un vehículo particular hasta la estación de Bomberos de Pavas en busca de ayuda.

Sin embargo, cuando llegaron frente a la estación, la mujer ya había fallecido.

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La escena fue atendida por agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, así como por oficiales de Homicidios, quienes ahora investigan lo ocurrido para determinar qué provocó la riña y quién sería el responsable del crimen.

Versiones no oficiales señalan que en apariencia la sorprendieron en medio de un supuesto robo de una moto cuando la agredieron. De momento no hay personas detenidas por este hecho.