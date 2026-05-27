Detienen a mujer por lo que habría intentado hacer con supuesto sicario del Diablo que estaba en clínica

El Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer la captura de un joven señalado como uno de los presuntos sicarios de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, quien es el hombre más buscado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Junto al muchacho, las autoridades también detuvieron a una mujer, pues esta, en apariencia, habría tratado de ayudarlo a escapar de la clínica en la que se encontraba.

Seguridad Pública informó que el presunto sicario es un joven apellidado Churta, de 21 años, quien mantenía una orden de captura por los delitos de homicidio y venta de drogas; mientras que la mujer es apellidada Dimas.

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Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la localidad de Llano Grande, en el distrito de Valle de La Estrella, en Limón, cuando oficiales sorprendieron a Churta, quien viajaba en una motocicleta.

“El sospechoso intentó huir de la Policía y durante la persecución derrapó y sufrió heridas de consideración, por lo que fue necesario trasladarlo hasta un centro médico”, informó Seguridad Pública.

La mujer habría tratado de ayudar al supuesto sicario de alias Diablo. (MSP/La mujer habría tratado de ayudar al supuesto sicario de alias Diablo.)

Al momento de su detención, Churta portaba 64 dosis de crack, 17 dosis de cocaína, tres envoltorios con marihuana y dinero en efectivo.

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Mujer trató de ayudarlo

Debido a las lesiones que sufrió en su huida, Churta tuvo que permanecer internado en una clínica de la localidad, sin embargo, esto no fue impedimento para que tratara de huir de las autoridades.

“Luego de varias horas en dicho centro de salud, el sujeto intentó escapar, aparentemente, con ayuda de una mujer de apellido Dimas, quien ingresó a la clínica.

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“Gracias al dispositivo de seguridad desplegado en el sitio, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública realizaron un operativo en las afueras del centro médico y lograron detenerlos”, añadió Seguridad.

Tanto Churta como la mujer fueron presentados ante la Fiscalía de Limón y están a la espera de lo que resuelva el juez a cargo del caso.