Sucesos

(Video) Impresionante hundimiento provoca cierre temporal de ruta 27

El hundimiento se habría dado a consecuencia de las fuertes lluvias de esta tarde

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Por Adrián Galeano Calvo

Un impresionante hundimiento en la carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27) provocó el cierre temporal de esa transitada autopista.

El hecho ocurrió en el kilómetro 56, en Orotina, del sector conocido como las fruteras 500 metros hacia San José.

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El hundimiento ocurrió en el kilómetro 56 de la ruta 27. Foto Facebook.
El hundimiento ocurrió en el kilómetro 56 de la ruta 27. Foto Facebook. (Facebook/El hundimiento ocurrió en el kilómetro 56 de la ruta 27. Foto Facebook.)

Según imágenes que circulan en redes sociales, el hundimiento prácticamente alcanza ambos carriles.

Al parecer, el incidente se habría dado a consecuencia de las fuertes lluvias que afectan la zona.

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Hundimiento provoca cierre temporal en ruta 27

Esta situación está provocando una alta carga vehicular en la zona, por lo que se le pide a los conductores tomar rutas alternas.

De momento, se desconoce cuánto tiempo tomará rehabilitar ese tramo de la ruta 27.

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hundimiento ruta 27
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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