Familia quedó destrozada al ver el video de cómo falleció ser querido y lo dejaron en media calle

Desde hacía varios meses, Walter Serrano Gamboa soñaba con celebrar su cumpleaños número 40, pues para él se había convertido en un gran anhelo compartir su llegada al “cuarto piso” junto con todos sus seres queridos.

Lamentablemente, Serrano no pudo celebrar su cumpleaños, pues a tan solo 10 días de esa esperada fecha perdió la vida tras ser atropellado por un desalmado conductor que se dio a la fuga.

Sin embargo, pese al enorme dolor que embarga a toda su familia, sus seres queridos decidieron celebrar el cumpleaños este pasado miércoles 20 de mayo, tal y como él lo habría deseado.

“Este miércoles fue el día más importante, porque primero realizamos el rezo del novenario de mi hermano, luego como a eso de las 8 p.m. varios miembros de La 12 llegaron a la casa de mi mamá a cantar sus tradicionales canciones en honor a mi hermano. Además, le cantamos cumpleaños con un queque especial que mandamos a hacer para él”, contó Jonathan Serrano, hermano de Walter.

Este fue el altar que hicieron para honrar el recuerdo de Walter. Foto cortesía Jonathan Serrano. (cortesía/La familia de Walter Serrano Gamboa celebró su cumpleaños número 40 el pasado 20 de mayo. Foto cortesía Jonathan Serrano.)

La tragedia que llevó a los seres queridos de Walter a celebrar su cumpleaños de esta forma ocurrió la noche del sábado 9 de mayo, cuando Serrano tuvo que detenerse a la orilla de la carretera, en la entrada al puente Juan Pablo II, en sentido hacia San José, por un desperfecto mecánico en su moto.

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Mientras Walter trataba de arreglar su moto, el conductor de un pick-up de color oscuro acabó con su vida al pasarle por encima y luego se dio a la fuga como si nada hubiera pasado.

Familia muy afectada

Jonathan contó que la muerte de su hermano ha sido un golpe muy duro para toda su familia, especialmente para su mamá, pues ella vivía junto con Walter en su casa en Los Guido de Desamparados.

Walter Serrano Gamboa era un ferviente aficionado rojinegro. Foto cortesía Jonathan Serrano. (cortesía/La familia de Walter Serrano Gamboa celebró su cumpleaños número 40 el pasado 20 de mayo. Foto cortesía Jonathan Serrano.)

“Mi mamá es la que llora todos los días y se pregunta: ‘¿Por qué? ¿Cómo me lo dejó ahí botado?’“, agregó Jonathan.

Serrano manifestó que este pasado 20 de mayo fue muy difícil para una de sus hermanas, pues ella cumple años el mismo día que Walter, por lo que fue la primera vez en la que no pudo celebrarlo junto a él.

“Los hijos también están muy afectados, sobre todo el menor, de 15 años, pues mi hermano lo andaba para arriba y para abajo y siempre celebraban juntos.

“Yo tengo el teléfono de mi hermano y la mayoría de fotos y recuerdos son con sus hijos, tanto con el menor como con la muchacha de 19 años”.

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Este fue el queque especial que hicieron para Walter. Foto cortesía Jonathan Serrano. (cortesía/La familia de Walter Serrano Gamboa celebró su cumpleaños número 40 el pasado 20 de mayo. Foto cortesía Jonathan Serrano.)

Ante el dolor que siente su mamá por la muerte de Walter, Jonathan contó que tomó la decisión de que el cuarto fuera cerrado y se mantuviera intacto por un determinado tiempo.

Doloroso video

Recientemente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video en el que se observa cómo Walter fue atropellado, esto con el fin de que la ciudadanía pueda brindar alguna información del conductor fugitivo.

Para Jonathan, ver ese video fue algo realmente impactante, pues la grabación no deja ninguna duda de que el chofer del pick up supo lo que había pasado y aun así decidió continuar con su camino.

“El asunto aquí es que dejó botado a un ser humano, sin detenerse, sin bajarse por lo menos o asomarse.

“También aquí el tema es la falta de empatía de la gente, porque más personas debieron auxiliar a mi hermano. Yo siento que la empatía ya se perdió, porque es muy notorio que la gente no quiere involucrarse”.

Tiempo les causa preocupación

Walter Serrano Gamboa (cortesía/Walter Serrano Gamboa)

La familia de Walter también siente una gran preocupación debido a que los días siguen pasando y las autoridades aún no logran dar con el paradero del conductor que acabó con su vida.

“Me he apersonado a las autoridades, porque ellos no nos llaman, no nos dicen nada, y hay que estar yendo, hacer presión, porque entre más pasa el tiempo es más doloroso y no sabemos si la persona, a la hora que se presente, va a inventar algo, presentar algo, más a como son las leyes de este país.

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“Tal vez mi hermano no era un policía, no era un político, pero aquí en Costa Rica el problema es que la visibilidad es por tiempo y el tiempo es un arma de doble filo, porque pasan los días y se van olvidando de los casos”.

Jonathan fue claro al decir que él y el resto de su familia no están buscando venganza contra el conductor que causó la muerte de Walter; lo que desean es que se haga justicia.