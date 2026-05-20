Sucesos

Joven fallecida tras accidente con caballo tenía solo 15 días de haber realizado un gran cambio en su vida

Ana Josselyn Campos Lizano tenía 20 años y el accidente ocurrió a solo 200 metros de su casa

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La joven que perdió la vida este martes tras sufrir un accidente con un caballo en La Tigra de Venado fue identificada como Ana Josselyn Campos Lizano, de 20 años.

Según trascendió, la muchacha tenía apenas 15 días de haberse mudado a la comunidad donde ocurrió la tragedia.

Ana Josselyn Campos
Ana Josselyn Campos (cortesía/Cortesía)

El accidente se dio a unos 200 metros de la vivienda en la que residía.

De acuerdo con la información preliminar, a Ana Josselyn, aparentemente, le habían prestado el caballo para dar un recorrido; sin embargo, por razones que aún no están claras, el animal la lanzó violentamente y al caer sufrió golpes de gravedad.

Una ambulancia de la Cruz Roja se desplazó rápidamente al sitio para atender la emergencia, pero pese a los esfuerzos de los socorristas, la joven fue declarada fallecida debido a las lesiones sufridas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las pesquisas del caso.

La noticia ha causado profunda tristeza en la comunidad y también en el Liceo Rural El Venado, donde Ana Josselyn fue estudiante.

LEA MÁS: MOPT tomó esta decisión tras video de supuesta oficial de Tránsito pidiendo dinero a conductor

“Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de nuestra querida egresada estudiante Ana Josselyn Campos Lizano. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra comunidad educativa y en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerla”, publicó el centro educativo en sus redes sociales.

Además, enviaron un mensaje de solidaridad a sus seres queridos: “A su apreciada familia, les expresamos nuestras más sinceras condolencias y les acompañamos en este momento de dolor. Elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza, consuelo y paz ante esta irreparable pérdida”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ana Josselyn Campos LizanoLa Tigra de Venadoaccidentecaballocruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.