Joven fallecida tras accidente con caballo tenía solo 15 días de haber realizado un gran cambio en su vida

La joven que perdió la vida este martes tras sufrir un accidente con un caballo en La Tigra de Venado fue identificada como Ana Josselyn Campos Lizano, de 20 años.

Según trascendió, la muchacha tenía apenas 15 días de haberse mudado a la comunidad donde ocurrió la tragedia.

Ana Josselyn Campos (cortesía/Cortesía)

El accidente se dio a unos 200 metros de la vivienda en la que residía.

De acuerdo con la información preliminar, a Ana Josselyn, aparentemente, le habían prestado el caballo para dar un recorrido; sin embargo, por razones que aún no están claras, el animal la lanzó violentamente y al caer sufrió golpes de gravedad.

Una ambulancia de la Cruz Roja se desplazó rápidamente al sitio para atender la emergencia, pero pese a los esfuerzos de los socorristas, la joven fue declarada fallecida debido a las lesiones sufridas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las pesquisas del caso.

La noticia ha causado profunda tristeza en la comunidad y también en el Liceo Rural El Venado, donde Ana Josselyn fue estudiante.

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“Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de nuestra querida egresada estudiante Ana Josselyn Campos Lizano. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra comunidad educativa y en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerla”, publicó el centro educativo en sus redes sociales.

Además, enviaron un mensaje de solidaridad a sus seres queridos: “A su apreciada familia, les expresamos nuestras más sinceras condolencias y les acompañamos en este momento de dolor. Elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza, consuelo y paz ante esta irreparable pérdida”.