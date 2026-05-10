Motociclista que murió atropellado por conductor que se fugó, regresaba de ver a su hijo menor

Walter Serrano Gamboa, el motociclista que se bajó a revisar su moto y murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga, se dirigía hacia su casa en Desamparados, San José, luego de haber visitado a una de las personas que más amaba.

Así lo contó a La Teja Jonathan Serrano, hermano de Walter, quien explicó que minutos antes del fatal incidente el motociclista había estado compartiendo con su hijo menor, de 15 años. Serrano también era padre de una muchacha de 19 años.

“Él venía de ver a su hijo menor, que vive en Alajuela, y para ese momento ya se dirigía hacia su casa en Los Guido de Desamparados”, contó Jonathan.

La tragedia que tiene a esta familia de luto ocurrió pasadas las 6 p.m. de este sábado en la entrada al puente Juan Pablo II, en sentido hacia San José. Walter tuvo que detenerse a la orilla de esa carretera debido a un desperfecto mecánico en su moto.

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Walter Serrano Gamboa (cortesía/Walter Serrano Gamboa)

“Él tenía una moto Yamaha y parece que se le reventó la cadena a la hora de hacer un cambio al momento de subir al puente; entonces tuvo que parar y hacerse a un lado después de la línea blanca. Parece que cuando él se agachó para revisar la moto pasó un pick up, se lo llevó por delante y no paró”, contó su hermano.

Jonathan dijo que cuando llegó a la escena solo se encontraban las autoridades, pero supo que al menos dos personas vieron lo que pasó, por lo que pide que estas lo contacten o se acerquen al OIJ.

“Él murió inmediatamente, porque sufría de escoliosis desde hace muchos años, entonces ese golpe le causó fracturas internas que dañaron sus órganos”, agregó.

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Enterrado con camisas de la Liga

Walter fue descrito como un gran hermano y un excelente padre, además Jonathan lo destacó como un muy buen hijo que siempre estuvo muy pendiente de sus padres, especialmente de su mamá, con quien vivía.

Tras la trágica muerte de su hermano, quien trabajaba como ejecutivo en el Banco Popular, Jonathan recordó una extraña petición que Walter había hecho días atrás, como si supiese lo que le iba a pasar.

“Es curioso, porque el pasado 6 de mayo nos reunimos los cuatro hermanos y en un momento mientras vacilábamos me dijo: ‘Usted sabe que si a mí me pasa algo me tienen que enterrar con la camisa de la Liga’, porque él era superliguista; y realmente así lo vamos a hacer, lo vamos a enterrar con las camisas de la Liga que tenía”, destacó Serrano.

El motociclista murió de forma inmediata debido al violento impacto. Foto Waze CR. (Facebook/El motociclista murió de forma inmediata debido al violento impacto. Foto Waze CR.)

Una de las cosas que más le duele a la familia es que Walter iba a cumplir 40 años el próximo miércoles 20 de mayo, situación que lo tenía muy emocionado, al punto de que le había dicho a su hermano que debían hacer algo para celebrar.

Jonathan explicó que este domingo su familia se presentó a la morgue judicial, donde les indicaron que les entregarán el cuerpo de Walter hasta este lunes después de las 8 a.m.

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La vela de Walter se realizará este lunes en su casa en Los Guidos, en Desamparados y su funeral se llevará a cabo el martes en el cementerio de la localidad.

La familia de Serrano aún necesita de mucha ayuda para darle santa sepultura, por lo que si usted desea colaborar con ellos puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 7295-8089 a nombre de Jonathan Serrano.