Sucesos

Esto dice OIJ sobre el aterrador caso de mujer ejecutada a plena luz del día en Alajuelita

Las autoridades judiciales informaron que la mujer falleció tras recibir tres disparos

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Por Adrián Galeano Calvo

El misterio rodea el caso de la mujer que la mañana de este domingo, a plena luz del día, fue ejecutada a balazos en el cantón de Alajuelita.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se refirió al caso e indicó que hasta este momento no han podido identificar a la ahora fallecida.

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En cuanto a los hechos, estos ocurrieron a eso de las 5:42 a. m. de este domingo en el sector de San Felipe de Alajuelita.

La Policía Judicial señaló que el crimen fue descubierto por vecinos que fueron despertados por el aterrador estruendo causado por los disparos.

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El cuerpo de la mujer quedó rodeado de varios casquillos. Foto ANI.
El cuerpo de la mujer quedó rodeado de varios casquillos. Foto ANI. (ANI/El cuerpo de la mujer quedó rodeado de varios casquillos. Foto ANI.)

“En apariencia, la mujer se encontraba en vía pública, en una alameda, cuando, aparentemente, vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que dieron aviso a la Policía Administrativa. Los oficiales se apersonaron al lugar y encontraron a la mujer fallecida”, indicó el OIJ.

Alrededor del cuerpo de la mujer asesinada quedaron tirados varios casquillos; sin embargo, el OIJ informó que la víctima solo recibió tres disparos, que la impactaron en la cabeza y en sus extremidades.

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Las autoridades están realizando las respectivas diligencias para determinar cómo se habría dado el ataque y cuántas personas habrían participado en este.

Aunque aún no se ha determinado el móvil del crimen, por cómo se dieron los hechos no se descarta que pueda tratarse de un presunto ajuste de cuentas.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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