Jovencita de 14 años muere en hospital tras accidente de tránsito

Una jovencita de apenas 14 años falleció la madrugada de este domingo 10 de mayo a consecuencia de un accidente de tránsito.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por medio de su oficina de prensa, la cual informó que la menor falleció en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, al cual había sido llevada en condición delicada.

La Policía Judicial indicó que hasta el momento no cuentan con una versión clara de cómo habría sucedido el accidente; solo se sabe que la jovencita viajaba en un vehículo junto a otras personas, quienes serían sus familiares, por la Costanera Sur (ruta 34).

La muchacha falleció esta madrugada en el hospital de Pérez Zeledón. (CCSS)

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“Aparentemente, la ahora fallecida viajaba en compañía de un hombre y dos mujeres, quienes se encuentran internados en ese mismo centro médico producto del accidente”, agregó el OIJ.

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Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido para esclarecer cómo habría ocurrido el mortal accidente.