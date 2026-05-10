Balacera contra bar en Pérez Zeledón deja un hombre fallecido y otros dos heridos

Nuevamente un bar, esta vez en Pérez Zeledón, se convirtió en el escenario de un sangriento crimen, pues una balacera contra dicho negocio dejó como saldo un hombre fallecido y otros dos heridos de gravedad.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió a eso de las 4:20 a. m. de este domingo 10 de mayo en San Isidro de El General, específicamente en un bar ubicado frente a las instalaciones del mercado municipal.

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En cuanto al ahora fallecido, este todavía no ha sido identificado por la Policía Judicial. Sobre los heridos, uno de ellos es un hombre apellidado Rojas, quien fue trasladado por la Cruz Roja al hospital de la zona, mientras que del otro no se tiene información, pues fue llevado en un vehículo particular.

Según la versión preliminar que maneja el OIJ, el mortal ataque habría sido cometido, en apariencia, por varios sujetos que viajaban en un carro que pasó frente al mencionado bar.

“En apariencia, un vehículo habría pasado frente a un establecimiento comercial tipo bar, y desde este, supuestamente, dispararon en múltiples ocasiones, aproximadamente unas quince, y como resultado un hombre fallecido y otro herido”, detalló el OIJ.

La balacera dejó un hombre fallecido y dos más heridos. Foto Tv Sur Pérez Zeledón. (Facebook/La balacera dejó un hombre fallecido y dos más heridos. Foto Tv Sur Pérez Zeledón.)

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Los agentes que atendieron el caso informaron que la víctima mortal del ataque murió de forma inmediata a consecuencia de dos disparos que recibió en el rostro. En cuanto a Rojas, trascendió que este recibió un disparo en el pecho.

De momento, las autoridades judiciales no han determinado quién era el objetivo de los gatilleros, por lo que no se descarta que alguna de las personas involucradas pudiera ser una víctima colateral.

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Este es el segundo hecho en menos de una semana en el que un bar se convierte en escenario de un homicidio, pues el pasado martes dos gatilleros mataron a una mujer embarazada y a un hombre que se encontraban dentro de un bar en El Cocal de Puntarenas.

Las víctimas fueron Josseline Elizondo Fonseca, quien trabajaba como salonera y sería una víctima inocente; y un hombre apellidado Montiel, de 33 años.