Embarazada, que fue víctima inocente de asesinato, estaba por cumplir un sueño que daría estabilidad a sus hijos

Josseline Elizondo Fonseca, la joven embarazada que se convirtió en una víctima inocente de la violencia al morir durante una balacera en un bar en El Cocal de Puntarenas, estaba a pocos meses de cumplir uno de sus sueños más importantes.

Para finales de este 2026 tendría su casa propia y sería el techo para sus hijos.

Así lo contó Pamela Elizondo, hermana de la víctima, quien recordó la ilusión con la que Josseline esperaba la entrega de una vivienda en el proyecto Boulevar del Sol.

“Nosotras estábamos en un proyecto de vivienda y para finales de año nos las darían, para estar en el proyecto tuvimos que llevar unos cursos de formación comunitaria, esperábamos la visita de la trabajadora social para hacer la formalización”, expresó Pamela.

La hermana explicó que este sueño significaba tranquilidad y estabilidad para Josseline y sus pequeños hijos, de 8 y 10 años.

Además, detalló que la joven tenía aproximadamente seis meses de trabajar como salonera en el bar donde ocurrió la balacera y contaba con cuatro meses de embarazo.

“En ese bar era muy tranquilo, por eso ella trabajaba ahí, la dueña del bar le avisó a una tía y así fue como nos dimos cuenta”, comentó la hermana.

Pamela aseguró que Josseline era una mujer completamente dedicada a su familia y que toda su vida giraba alrededor de sus hijos.

“No tenía vicios, la vida de ella era sus dos hijos”, manifestó.

Josseline Elizondo Fonseca, de 28 años, estaba embarazada y fue asesinada cuando trabajaba en un bar en Puntarenas, sería una muerte colateral. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

En la oficina de prensa del OIJ confirmaron que la mujer recibió el balazo en el estómago.

Ella falleció en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, luego de que la llevaran en un carro particular.

La emergencia fue reportada a las 9:18 p. m. de este martes 5 de mayo.

Mamá de embarazada realizó un conmovedor mensaje

El dolor y la impotencia invaden a doña Shirley Fonseca, mamá de Josseline, ella fue una de las primeras en enterarse de la tragedia con su hija tras la balacera.

Con el corazón destrozado, la madre expresó el sufrimiento que enfrenta tras perder a su hija y al bebé que esperaba.

La mujer recordó que la joven trabajaba en ese sitio para sacar adelante a sus hijos, además del bebé que venía en camino.

“Ella solo quería seguir trabajando para ver a sus hijos, quería verlos crecer, ser hombrecitos de bien. Ella los amaba sobre todas las cosas”, señaló la mamá.

Josseline Elizondo Fonseca, de 28 años, estaba embarazada y fue asesinada cuando trabajaba en un bar en Puntarenas, sería una muerte colateral. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La tragedia ha dejado completamente destruida a esta familia, que ahora intenta asimilar la inesperada muerte de la joven.

“Mi Joss, mi niña, no puedo con esto. Nos dejas con el corazón destrozado. Querías ver tu sueño hecho realidad y faltaba poco, estabas tan ilusionada con ese bebé”, dijo la madre.

Josseline Elizondo Fonseca fue llevada al hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, donde falleció. Foto: Archivo

Sería víctima inocente

Una fuente judicial señaló que, de manera preliminar, el caso de Elizondo es manejado como una muerte inocente; sin embargo, las autoridades aún se encuentran en las primeras etapas de la investigación para esclarecer lo sucedido.

Josseline Elizondo, de 28 años, es la embarazada que perdió la vida durante la balacera ocurrida la noche del martes en un bar de El Cocal de Puntarenas. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Las autoridades judiciales mantienen las pesquisas para determinar contra quién iba dirigido el ataque y quiénes fueron los responsables de esta violenta agresión.

Segundo golpe para familia

Además de Josseline, murió otro hombre identificado como Airon Montiel Salmerón, de 33 años, otros dos hombres quedaron heridos de bala.

Montiel resultó con dos heridas en la cabeza y una en el pecho

Este es el segundo golpe que recibe la familia de Montiel, ya que el 5 de mayo del 2018 también le mataron un hermano, de nombre Keylor Noe Montiel Salmerón, de 22 años, en barrio San Luis de Fray Casiano.

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Puntarenas se mantiene como la tercera provincia más violenta del país y ya contabiliza 44 asesinatos en los primeros cinco meses del año.