Aparece segunda víctima arrastrada por cabeza de agua en río Parismina, minutos después de suspender búsqueda

La Cruz Roja confirmó el hallazgo del segundo cuerpo de las dos personas que habían desaparecido tras ser arrastradas por una cabeza de agua en el río Parismina, en Tierra Grande de Pocora, Guácimo de Limón.

Según explicó Ronald Brenes, subcoordinador operativo de la Cruz Roja en Limón, minutos después de que se suspendiera la búsqueda por las fuertes corrientes y las condiciones peligrosas del río, ingresó una llamada a través del sistema de emergencias 9-1-1, alertando sobre la aparición de un cuerpo en el cauce.

“De inmediato se desplazaron los rescatistas al lugar y realizaron la recuperación”, detalló Brenes.

El cuerpo de la segunda víctima fue encontrado luego de que se suspendió la búsqueda (Corteí/cortesía)

Tras ubicar el cuerpo, los cruzrojistas hicieron la extracción y entregaron la escena a las autoridades judiciales para el respectivo levantamiento.

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Horas antes, los equipos de rescate habían localizado el primer cuerpo, de Nelson Carvajal Vallejos, de 26 años. La segunda víctima corresponde a una mujer, cuya identidad no ha trascendido oficialmente.

Durante la jornada, personal especializado en rescate acuático y buzos realizaron rastreos e incursiones en ambos márgenes del río; sin embargo, cerca de las 2 p.m. las labores fueron suspendidas debido al alto riesgo que representaban las condiciones del agua para los socorristas.