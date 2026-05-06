Sucesos

Mujeres sospechosas de extorsionar al alcalde Domingo Argüello con información sensible guardaban objetos preocupantes

El alcalde Domingo Argüello se pronunció tras la detención de las dos mujeres

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Por Alejandra Morales y Silvia Coto

Dos mujeres, de apellidos Velásquez, de 43 años, y Rodríguez, de 21, fueron detenidas, por agentes de la sección de Delitos Varios del OIJ, como sospechosas del delito de extorsión contra el alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello.

Argüello reconoció a La Teja que él es el afectado en este caso.

La investigación contra ambas mujeres inició desde febrero del 2026, luego de que el alcalde denunciara que aparentemente estaba siendo amenazado y presionado por varias mujeres.

Según detallaron en la oficina de prensa del OIJ, las sospechosas presuntamente le exigían una considerable suma de dinero a cambio de no hacer pública información sensible relacionada con él.

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Dos mujeres de apellidos Velásquez, de 43 años, y Rodríguez, de 21, fueron detenidas por agentes de la sección de Delitos Varios del OIJ como sospechosas del delito de extorsión. Foto: OIJ
Dos mujeres de apellidos Velásquez, de 43 años, y Rodríguez, de 21, fueron detenidas por agentes de la sección de Delitos Varios del OIJ como sospechosas del delito de extorsión. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

“Presuntamente, por varios medios le exigían el pago de una suma considerable de dinero a cambio de no hacer pública información de carácter sensible para él”, señalaron las autoridades judiciales.

Tras diversas diligencias de investigación, los agentes lograron identificar a las sospechosas y realizaron allanamientos en viviendas en Hatillo y San Rafael Abajo de Desamparados.

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Durante los operativos, las autoridades decomisaron evidencia importante para la investigación, entre esta chalecos antibalas, cargadores, municiones de distintos calibres y aparentes dosis de droga.

Las detenidas quedaron a las órdenes del Ministerio Público mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Domingo Arguello aseguró en un comunicado: “Han circulado informaciones inexactas, relacionadas con mi persona. Ante ello, me corresponde hablar con la verdad.

“Fui víctima de un hecho delictivo: una extorsión de personas que se aprovecharon de mi condición de figura pública y política. Lejos de callar, lejos de ceder, y lejos de actuar al margen de la ley, actué como corresponde: denuncié de manera oportuna, formal y voluntaria ante el Organismo de Investigación Judicial, el OIJ.

Retratos del alcalde del cantón de Montes de Oca, Domingo Arguello.
Domingo Arguello es el alcalde de Montes de Oca. (Jose Cordero)

“Esa decisión la tomé precisamente porque no tengo nada que ocultar. Mi trayectoria en el servicio público habla por sí sola. Mi ética, mi honorabilidad y mi compromiso no están en discusión, y no permitiré que especulaciones sin fundamento los pongan en entredicho.

“También circulan informaciones descontextualizadas y malintencionadas sobre mi supuesta relación con las personas implicadas. Rechazo categóricamente cualquier insinuación que pretenda vincularme con prácticas ilegales o deshonestas”, detalla parte del comunicado.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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