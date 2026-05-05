El heroico acto de amor de una mamá la dejó luchando por su vida tras incendio en Palmares

Una joven mamá de 32 años casi pierde la vida al salvar la de su hija de 13 años, luego de que ambas quedaran atrapadas en un incendio mientras dormían en su casa en Esquipulas de Palmares, Alajuela.

Se trata de Stephanie Andrea Alvarado Pérez, de 32 años, quien permanece aislada en la Unidad de Quemados del hospital San Juan de Dios al sufrir quemaduras en más del 70% del cuerpo.

La hija de ella, Fiorella Gutiérrez, de 13 años, también permanece internada en ese centro médico debido a quemaduras en las piernas.

Ana Elizabeth Pérez, mamá de Stephanie y abuela de la adolescente, ha permanecido junto con su esposo Edwin Alvarado cuidando a la menor y preguntando constantemente por su hija, quien permanece aislada por cuidados extremos y por el temor de alguna bacteria.

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Stephanie Andrea Alvarado Pérez, de 32 años, salvó a su hija Fiorella Gutiérrez, de 13 años, en un incendio en la casa de ellas en Esquipulas de Palmares, Alajuela. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Madre e hija resultaron heridas durante el incendio ocurrido la madrugada del martes 21 de abril anterior, cuando dormían en la vivienda ubicada 800 metros al noreste de la casa cural.

Las causas del incendio continúan bajo investigación, pues la familia sospecha que el fuego habría sido provocado.

Ahora, en medio del dolor y la angustia, los familiares hacen un llamado urgente para que las personas donen sangre en el hospital San Juan de Dios, ya que ambas pacientes requieren constantes curaciones en las que pierden mucha sangre.

“Las tres personas que viven en la casa se quemaron; son mi hija, mi yerno y mi nieta; las más afectadas fueron mi hija, que sufrió quemaduras profundas. Los procedimientos que les hacen son muy dolorosos y pierden mucha sangre”, manifestó la mamá.

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Ana Elizabeth recordó además el angustiante momento en el que recibió la llamada que le cambió la vida.

“A mí me llamaron como a las tres de la mañana y solo oí un grito de mi hija diciendo: ‘Mami’. Luego me habló una señora y me dijo que a mi hija le incendiaron la casa, que la llevaban para el hospital de San Ramón; tuve que salir con lo primero que encontré”, recordó.

Stephanie Andrea Alvarado Pérez, de 32 años, salvó a su hija Fiorella Gutiérrez, de 13 años, en un incendio en la casa de ellas en Esquipulas de Palmares, Alajuela. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

La familia asegura que el fuego destruyó por completo la vivienda y todas sus pertenencias, aunque en este momento la prioridad es la recuperación de Stephanie y Fiorella.

“Mi hija está bastante quemadita; ellas salieron descalzas, mi nieta quedó en shock al ver las llamas, mi hija lo que hizo fue agarrarla y hacerla tirada para poder salvarla, pero esos segundos que se quedó ahí fueron los que le hicieron más daño a mi hija por salvar a mi nieta”, manifestó la abuelita.

Stephanie Andrea Alvarado Pérez, de 32 años, salvó a su hija Fiorella Gutiérrez, de 13 años, en un incendio en la casa de ellas en Esquipulas de Palmares, Alajuela. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Los familiares también agradecieron las ayudas económicas que algunas personas ya les han brindado, pues deben viajar diariamente desde Palmares, Alajuela, hasta el hospital San Juan de Dios en San José.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante Sinpe Móvil al número 8814-4110, a nombre de Ana Elizabeth Pérez Rodríguez.

Stephanie Andrea Alvarado Pérez sufrió quemaduras en más del 70% del cuerpo tras salvar a su hija de un incendio en Palmares. Su familia ahora pide ayuda urgente con donaciones de sangre para ambas pacientes internadas en el hospital San Juan de Dios.