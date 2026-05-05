Esta es la muchacha que murió en trágico choque contra camión que trasladaba un toro

Una joven empleada de una farmacia fue la víctima mortal de un aparatoso accidente ocurrido este lunes en San Carlos, Alajuela, en el que un carro se estrelló violentamente contra un camión que transportaba un toro.

Se trata de María José Arce Valerio, de 30 años, quien trabajaba en Farmacova, en Aguas Zarcas de San Carlos. Dicha farmacia usó sus redes sociales para lamentar la muerte de la muchacha.

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“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestra querida compañera. Su partida deja un gran vacío en nuestro equipo, donde siempre será recordada por su amabilidad, compromiso y calidad humana.

María José Arce, fallecida choque en San Carlos. Foto RCP Noticias. (Facebook/María José Arce, fallecida choque en San Carlos. Foto RCP Noticias.)

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, y nos unimos en oración por su descanso eterno”, publicó la farmacia.

El trágico accidente ocurrió pasadas las 5 p.m. de este lunes en La Unión de Venecia, 50 metros al este del salón La Gallera.

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La información que trascendió es que María José viajaba en un carro, al parecer, como acompañante y dicho vehículo, por razones que no son claras, chocó contra un camión de carga liviana que transportaba un toro.

El impacto fue tan violento que el camión quedó volcado en medio de la calle, mientras que el carro sufrió graves daños.

María José Arce, fallecida choque en San Carlos. Foto RCP Noticias. (Facebook/María José Arce, fallecida choque en San Carlos. Foto RCP Noticias.)

En el sitio los cuerpos de emergencia atendieron y trasladaron a tres personas a centros médicos, entre ellas María José.

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La muchacha fue llevada primero a la clínica de Aguas Zarcas, y de ahí fue llevada al hospital San Carlos, donde falleció poco después.

En cuanto al animal, en varias fotografías que circulan, pareciera que estaba en buenas condiciones, pues se mantuvo de pie tras el accidente.

Al momento del choque, estaba lloviendo mucho en la zona, por lo que las autoridades investigan si esta circunstancia pudo haber sido causante del mortal choque.