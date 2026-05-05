Hombre lucha por su vida tras ser apuñalado en Moravia

Este martes inició de forma violenta en la localidad de Moravia, San José, lugar donde un hombre fue víctima de un salvaje ataque que lo dejó luchando por su vida.

LEA MÁS: Dolor por muerte de universitaria tras grave accidente en motocicleta

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 4:30 a.m. en la comunidad de San Vicente de Moravia.

LEA MÁS: Tico reportado como desaparecido en Panamá apareció sano y salvo en Costa Rica

Desde ese lugar, el comité local de Cruz Roja recibió una alerta sobre una persona apuñalada, por lo que despacharon personal en una ambulancia al sitio.

El herido fue llevado en condición delicada a un hospital. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

LEA MÁS: Mujer muere tras violento choque entre camión y carro en Cartago

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre gravemente herido con un arma blanca, por lo que de inmediato lo trasladaron en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el ataque.