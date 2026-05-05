Sucesos

Hombre lucha por su vida tras ser apuñalado en Moravia

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de este martes

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Por Adrián Galeano Calvo

Este martes inició de forma violenta en la localidad de Moravia, San José, lugar donde un hombre fue víctima de un salvaje ataque que lo dejó luchando por su vida.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 4:30 a.m. en la comunidad de San Vicente de Moravia.

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Desde ese lugar, el comité local de Cruz Roja recibió una alerta sobre una persona apuñalada, por lo que despacharon personal en una ambulancia al sitio.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El herido fue llevado en condición delicada a un hospital. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

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A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre gravemente herido con un arma blanca, por lo que de inmediato lo trasladaron en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el ataque.

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Hombre apuñalado MoraviaCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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