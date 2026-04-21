Sucesos

Voraz incendio en casa deja dos muchachas y a un hombre con graves quemaduras en Palmares

Las muchachas que resultaron heridas tienen 13 y 17 años

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Por Adrián Galeano Calvo

Dos muchachas y un hombre tuvieron que ser llevados de emergencia a un centro médico tras haber sufrido graves quemaduras en un incendio ocurrido la madrugada de este martes.

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Así lo informó la Cruz Roja, la cual indicó que el siniestro ocurrió a eso de las 3 a.m., en la comunidad de Esquipulas de Palmares, Alajuela, específicamente de la casa cural 800 metros al noreste.

“En el lugar se atienden dos pacientes: una mujer de 17 años, con quemaduras en brazos y piernas; y un hombre de 48 años, con quemaduras en brazos, espalda y cuello, ambos se trasladan en condición crítica”.

Incendio en Muebleria Desamparados
El incendio ocurrió la madrugada de este martes. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

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La Benemérita también informó que una jovencita de 13 años también fue llevada en condición urgente al Hospital de San Ramón, pero no revelaron cuáles heridas presentaba.

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Por su parte, el Cuerpo de Bomberos indicó que en ese sitio atendieron un incendio que afectó tres viviendas, cuyas llamas causaron daños en 104 metros cuadrados de un área total de 205 metros cuadrados.

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Bomberos incendio Palmares
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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