Este era el método de los sospechosos de bajonazos que casi termina en tragedia

Dos hombres de 31 y 33 años, de nacionalidad nicaragüense, fueron detenidos como sospechosos de cometer al menos tres bajonazos y una tentativa de homicidio contra una de las víctimas en Orotina.

La captura la realizaron los agentes del OIJ de Orotina la tarde de este lunes 20 de abril, en el centro de Atenas, pasadas las 3 p. m.

Según la investigación preliminar, los sospechosos habrían cometido los delitos los días 27 y 29 de marzo, así como el 4 de abril anterior.

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Dos sospechosos de bajonazos fueron detenidos tras una serie de ataques contra conductores en Orotina. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El “modus operandi”

El Organismo de Investigación Judicial detalló que los hechos ocurrían usualmente entre las 9:00 y las 10:00 de la noche.

“Los ofendidos se dedican al transporte privado de personas. Supuestamente, les solicitaban un viaje en esas tres fechas y, una vez que recogían a los sospechosos, estos les indicaban que los llevaran a Puntarenas. Sin embargo, en el trayecto, les pedían desviarse a Orotina para realizar una diligencia. Una vez allí, mediante el uso de la violencia, los despojaban de los vehículos y los dejaban en la vía pública", explicó la policía judicial.

En uno de los casos, ocurrido el 4 de abril, uno de los conductores resultó herido con un arma blanca tras intentar defenderse del asalto. Por este hecho, además del robo, se les investiga por tentativa de homicidio.

Las autoridades indicaron que de los tres vehículos robados, uno fue recuperado el pasado 30 de marzo en un taller ubicado en Puntarenas. Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

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