Mamá de Celso Gamboa habla y lo hace de algo que la carcome por dentro

Si hay alguien que está sufriendo con el caso de Celso Gamboa Sánchez,es su mamá, María Cecilia Sánchez y más en un día como este martes, que el exmagistrado cumple 50 años.

Doña Cecilia, quien fue ministra de Justicia, como cualquier madre sufre al tener a su hijo tan largo y enfrentando un proceso judicial lejos del país.

Gamboa se convirtió en el primer costarricense extraditado a los Estados Unidos, junto con Edwin López, alias Pecho de Rata.

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Celso Gamboa cumplirá sus 50 años este martes 21 de abril del 2026. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

María Cecilia Sánchez conversó con La Teja sobre lo difícil que resulta esta fecha para la familia.

“Claro, imagínese es un tema bastante fuerte”, manifestó.

La exjerarca explicó que, por ahora, no tienen planes concretos para visitarlo en Estados Unidos, debido a la incertidumbre del proceso que enfrenta.

“Todavía todo está un poco incierto, no sabemos mucho sobre el rumbo del proceso y si habrá posibilidades de visita pronto, es un momento muy doloroso para nosotros sin duda”, mencionó.

María Cecilia Sánchez (vestido blanco), reconoce que es una fecha difícil en medio de la incertidumbre, una de las útimas veces que vio a su hijo Celso en un juicio. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

A pesar de la distancia, aseguró que han logrado mantener cierto contacto.

“Sí hay un poco de comunicación”, indicó.

Cecilia Sánchez, mamá de Celso Gamboa. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

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Una trayectoria que terminó en caída

Celso Gamboa nació en abril de 1976 en El Carmen, en el centro de San José, y desarrolló una carrera en el Poder Judicial desde la década de 1990.

Inició como asistente de la Fiscalía General entre 1994 y 1998, luego fue fiscal en Limón y la zona sur hasta el 2011. Posteriormente ocupó cargos como viceministro de Seguridad Pública, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y ministro de Seguridad.

En el 2016 alcanzó uno de los puestos más altos de su carrera al convertirse en magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, su trayectoria se desplomó en el 2018, cuando fue destituido por la Asamblea Legislativa tras cuestionamientos por sus vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños en el caso del “Cementazo” y un polémico viaje a Panamá en 2017.

Extradición y proceso judicial

Tras su salida del Poder Judicial, Gamboa se desempeñó como abogado defensor, de figuras vinculadas al narcotráfico, entre ellos Pecho de Rata.

El lunes 23 de junio del 2025 fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a solicitud de la DEA, y posteriormente extraditado el viernes 20 de marzo de 2026.

Ese día, agentes lo trasladaron desde el módulo de Máxima Seguridad en La Reforma, Alajuela, hasta el aeropuerto Juan Santamaría, donde abordó una aeronave de la DEA con destino a Estados Unidos.

Gamboa es sospechoso de tráfico internacional de drogas y conspiración. Además, las autoridades judiciales no descartan posibles vínculos con la estructura criminal conocida como el cartel Caribe, en la que figuran los hermanos de apellidos Picado Grijalba, alias Shock y Noni, quienes también enfrentan procesos de extradición.