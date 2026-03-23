Lo que hizo Celso Gamboa luego de llegar a la cárcel en Estados Unidos

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez ya tuvo contacto con sus familiares y allegados tras su llegada a Estados Unidos, luego de ser extraditado el pasado viernes 20 de marzo.

Así lo confirmó su abogado, Michael Castillo, quien indicó que la comunicación se dio pocas horas después de que Gamboa ingresara a la Collin County Jail.

“En la tarde (del viernes) tuve la oportunidad de conversar con Gamboa Sánchez una vez que ya había arribado a suelo norteamericano. Él realiza la llamada a sus familiares y a la defensa de que ya se había ubicado en ese centro penal”, explicó Castillo en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda, este lunes 23 de marzo.

LEA MÁS: Conozca cómo es la cárcel en Texas donde Celso Gamboa y “Pecho de Rata” pasan sus días

Michael Castillo uno de los abogados de Celso Gamboa confirmó un movimiento tras la llegada a Estados Unidos. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Así podrá comunicarse

Castillo explicó que, a diferencia de Costa Rica, las personas detenidas en Estados Unidos cuentan con más facilidades para comunicarse con el exterior.

Entre las opciones disponibles están las llamadas telefónicas prepago e incluso el uso de correos electrónicos, gracias al acceso a dispositivos electrónicos dentro del centro penal.

LEA MÁS: Esto fue lo que provocó temor en Celso Gamboa rumbo a Estados Unidos

Todas estas comunicaciones son supervisadas por las autoridades norteamericanas, por lo que pueden ser revisadas o escuchadas.

En ese mismo centro también permanece detenido Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, ambos ubicados en un área de mediana contención.

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes. (Collin County/Página we/Reproducción)

Estancia será temporal

Según detalló el abogado, la permanencia de Gamboa, al igual que Pecho de Rata en ese centro penitenciario será temporal, ya que ambos están a la espera de la primera audiencia en territorio estadounidense.

Esta diligencia, equivalente en Costa Rica a una audiencia de medidas cautelares, se conoce en Estados Unidos como audiencia de detención provisional con posibilidad de fianza, y se prevé que se realice entre este lunes y, a más tardar, el martes.

Posteriormente, el exmagistrado sería trasladado a otra cárcel en Texas, específicamente en el condado de Sherman.