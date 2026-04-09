Nuevo abogado de Celso Gamboa lanza advertencia a Estados Unidos

El abogado defensor de Celso Gamboa lanzó una firme advertencia a las autoridades de Estados Unidos, al asegurar que exigirá que el Gobierno norteamericano cumpla con la carga de la prueba en el proceso judicial que enfrenta el exmagistrado costarricense por presunto narcotráfico internacional.

El abogado Rafael de la Garza, quien asumió recientemente la representación legal de Gamboa, señaló la presunción de inocencia de su cliente y anunció que ya iniciaron una revisión exhaustiva de las pruebas presentadas por la fiscalía.

“El señor Gamboa se presume inocente. El Gobierno tiene la carga de la prueba y haremos que los Estados Unidos de América cumplan con esa carga. Actualmente, estamos iniciando nuestra revisión de las pruebas contra el señor Gamboa y estamos llevando a cabo nuestra propia investigación. Esperamos representar al señor Gamboa con firmeza y exigir que el Gobierno cumpla con su carga de la prueba.”

El pronunciamiento fue firmado por De la Garza, quien es abogado certificado en Derecho Penal por la Junta de Especialización Legal de Texas y el cual se lo hizo llegar a Noticias Columbia.

Celso Gamboa es acuado de narcotráfico internacional por las autoridades norteamericanas. (Collin County/Página we/Reproducción)

LEA MÁS: Celso Gamboa tiene nuevo abogado para que lo defienda en Estados Unidos tras decir que no tenía plata

LEA MÁS: “Pecho de Rata” recibe oferta clave en Estados Unidos y tiene fecha límite para decidir

De la Garza fue nombrado como defensor de Celso Gamboa el pasado 31 de marzo de 2026, luego de que la abogada Sarah Jacobs fuera separada del proceso legal. Según se informó, la propia jurista solicitó al tribunal su retiro al detectar un conflicto de intereses con otro de sus clientes, tras analizar el expediente del caso.

El exmagistrado fue extraditado a Estados Unidos la mañana del viernes 20 de marzo de 2026, donde las autoridades del estado de Texas lo acusan de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico internacional.