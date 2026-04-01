Celso Gamboa tiene nuevo abogado para que lo defienda en Estados Unidos tras decir que no tenía plata

El exmagistrado Celso Gamboa ya cuenta con un nuevo abogado que se encargará de ejercer su defensa en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, donde es acusado de ser un importante narcotraficante.

Este martes 31 de marzo quedó por escrito que el Tribunal del Distrito de Texas nombró a Rafael de la Garza II como el nuevo representante legal de Gamboa, quien fue extraditado a ese país el pasado 20 de marzo.

LEA MÁS: Accidente en moto truncó los sueños de un futuro ingeniero

Rafael de la Garza II sustituirá a la defensora federal Sarah Jacobs, quien en primera instancia había sido designada como la defensora pública de Gamboa, esto debido a que este indicó que no contaba con los recursos para pagar un abogado privado.

Celso Gamboa fue extraditado a Estados Unidos el pasado 20 de marzo. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

Jacobs fue separada del proceso legal por una solicitud que ella misma presentó al Tribunal, en la que indicó que no podía continuar con la representación debido a que, al analizar el expediente descubrió que había un conflicto de intereses con otro de sus clientes.

LEA MÁS: Ingeniero tico asesinado cruelmente en Belice será despedido en la tierra que tanto amaba

En cuanto al nuevo abogado del exmagistrado, de la Garza II fue Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Oeste y Fiscal Auxiliar del Condado de Dallas, además cuenta con su propio bufete: De La Garza Law Firm, PC.

Anteriormente, el Tribunal del Distrito de Texas programó la selección de jurado para el caso contra Gamboa para que esta se realice el 1 de junio a las 9:30 a.m.

LEA MÁS: Trailero detenido con una tonelada de cocaína en Nicaragua dio declaraciones que dejan mal parada a Costa Rica

También trascendió que el exmagistrado tiene como fecha límite el viernes 1 de mayo para notificar si tomó la decisión de aceptar un acuerdo de declaración de culpabilidad o uno para negociar su posible pena.