Sucesos

Celso Gamboa tiene nuevo abogado para que lo defienda en Estados Unidos tras decir que no tenía plata

La primera abogada nombrada para el exmagistrado solicitó ser retirada del caso por un tema de conflicto de intereses con otro cliente

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Por Adrián Galeano Calvo

El exmagistrado Celso Gamboa ya cuenta con un nuevo abogado que se encargará de ejercer su defensa en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, donde es acusado de ser un importante narcotraficante.

Este martes 31 de marzo quedó por escrito que el Tribunal del Distrito de Texas nombró a Rafael de la Garza II como el nuevo representante legal de Gamboa, quien fue extraditado a ese país el pasado 20 de marzo.

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Rafael de la Garza II sustituirá a la defensora federal Sarah Jacobs, quien en primera instancia había sido designada como la defensora pública de Gamboa, esto debido a que este indicó que no contaba con los recursos para pagar un abogado privado.

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico.
Celso Gamboa fue extraditado a Estados Unidos el pasado 20 de marzo. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

Jacobs fue separada del proceso legal por una solicitud que ella misma presentó al Tribunal, en la que indicó que no podía continuar con la representación debido a que, al analizar el expediente descubrió que había un conflicto de intereses con otro de sus clientes.

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En cuanto al nuevo abogado del exmagistrado, de la Garza II fue Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Oeste y Fiscal Auxiliar del Condado de Dallas, además cuenta con su propio bufete: De La Garza Law Firm, PC.

Anteriormente, el Tribunal del Distrito de Texas programó la selección de jurado para el caso contra Gamboa para que esta se realice el 1 de junio a las 9:30 a.m.

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También trascendió que el exmagistrado tiene como fecha límite el viernes 1 de mayo para notificar si tomó la decisión de aceptar un acuerdo de declaración de culpabilidad o uno para negociar su posible pena.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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