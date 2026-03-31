Ingeniero tico asesinado cruelmente en Belice será despedido en la tierra que tanto amaba

El ingeniero Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, quien fue víctima de un atroz homicidio en Belice, será despedido por sus familiares y seres queridos en el lugar que más amaba.

Los restos de Vindas, quien era gerente de calidad de la empresa bananera Fyffes, descansarán en su amado pueblo de Puriscal, esto luego de que sus seres queridos lograron repatriar su cuerpo.

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Por medio de una imagen publicada en redes sociales, los allegados del ingeniero dieron a conocer que su vela se llevará a cabo este martes 31 de marzo, a partir de las 8 p.m., en la casa de habitación de su mamá, ubicada en San Juan de Puriscal.

Rolando Vindas era vecino de Puriscal, donde es recordado con mucho cariño. Foto Facebook. (Facebook/Rolando Vindas era vecino de Puriscal, donde es recordado con mucho cariño. Foto Facebook.)

Mientras que la ceremonia en la que le darán el último adiós se llevará a cabo este miércoles 1 de abril, a la 1 p.m., en la iglesia San Juan de Puriscal, posteriormente pasarán al cementerio de Santiago de Puriscal.

“Hoy nos queda tu recuerdo, tu esencia y todo el amor que sembraste. Un amor que trasciende y vivirá siempre en nosotros”, dice el mensaje junto a la imagen.

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Medios de Belice como News 5 y Belize News Live, entre otros, dieron a conocer el pasado jueves el homicidio de Vindas, indicando que falleció tras ser apuñalado en múltiples ocasiones.

Kisnett Kerney Picart (Belize News Network y 7 News Belize /Redes sociales)

De acuerdo con medio de Belice, el crimen que cobró la vida de Rolando ocurrió la mañana del pasado jueves en la localidad de Placencia, que es un pequeño pueblo ubicado en el distrito de Stann Creek, en Belice.

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“Cuando la Policía llegó, la víctima presentaba múltiples puñaladas y sangraba abundantemente. Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, de nacionalidad costarricense y gerente de Fyffes Banana Farm, fue trasladado de urgencia a la policlínica de Placencia, pero los médicos no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto poco antes de las 10 a.m.”, informó News 5.

Por este hecho, las autoridades de ese país detuvieron como sospechoso a un hombre identificado como Kisnett Kerney Picart, quien, en apariencia, era vecino del tico.