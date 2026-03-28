Familia de ingeniero tico asesinado en Belice había recibido otro desgarrador golpe semanas antes

El ingeniero Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, quien fue víctima de un atroz homicidio en Belice, había sufrido un desgarrador golpe semanas antes de que le arrebataran la vida de forma cruel.

Así lo contó a La Teja Keilyn Vindas, sobrina de Rolando, quien explicó semanas atrás su tío y el resto de su familia tuvieron que afrontar la dolorosa pérdida de un ser muy querido.

“Mi tío Martín (hermano de Rolando) falleció por cáncer, pero nunca habíamos perdido a nadie de esta manera tan cruel, inhumana e injusta, menos nosotros que somos una familia rural, pero estudiada”, dijo la joven.

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De acuerdo con información del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), don Martín Vindas Céspedes, de 61 años, falleció el pasado martes 27 de enero, es decir, su familia todavía se encontraba de luto cuando fueron golpeados de nuevo, esta vez por el vil homicidio de Rolando.

Inteligente y amoroso

Rolando Vindas era vecino de Puriscal, donde es recordado con mucho cariño. Foto Facebook. (Facebook/Rolando Vindas era vecino de Puriscal, donde es recordado con mucho cariño. Foto Facebook.)

Keilyn recordó a su tío como un hombre ejemplar y sumamente inteligente, que siempre mantuvo los pies sobre la tierra y ponía a su familia por encima de cualquier cosa.

“Mi tío fue una persona increíble, sumamente inteligente, nos asustaba a todos con su inteligencia, también con su serenidad para manejar las situaciones”, agregó.

Vindas contó que una de las cosas que más admiraba de su tío era ese gran corazón que tenía y la manera con la que siempre trató a su esposa e hijas.

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“Amaba a su esposa e hijas de una manera increíble, también por supuesto a su familia. Irradiaba ese amor, y yo admiraba ese amor que siempre tuvo con su esposa, era de esos amores que todos queríamos, envidiables. Después de años juntos, verles era como ver una pareja de colegiales enamorados”.

Rolando era el menor de diez hermanos y su trágica muerte tiene a su familia con el corazón hecho pedazos, especialmente a su mamá, quien en cuestión de pocos meses perdió a dos de sus amados hijos.

Trágica muerte

Un costarricense, gerente de Fyffes Banana Farm, fue asesinado en Belice. (Tomada de LinkedIN/LinkedIN)

Medios de Belice como News 5 y Belize News Live, entre otros, dieron a conocer el pasado jueves el homicidio de Vindas, indicando que falleció tras ser apuñalado en múltiples ocasiones.

De acuerdo con los medios locales, Rolando se encontraba trabajando en ese país, pues era gerente de calidad de la empresa Fyffes Banana Farm.

El ataque ocurrió en la localidad de Placencia, que es un pequeño pueblo ubicado en el distrito de Stann Creek, en Belice.

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“Cuando la Policía llegó, la víctima presentaba múltiples puñaladas y sangraba abundantemente. Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, de nacionalidad costarricense y gerente de Fyffes Banana Farm, fue trasladado de urgencia a la policlínica de Placencia, pero los médicos no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto poco antes de las 10 a.m.”, informó News 5.

También trascendió que la Policía logró detener a un hombre de 47 años en el sector de Maya Beach, quien de momento está siendo vinculado con el homicidio de Vindas.