Escena de horror: esto dice reporte policial sobre cuerpos maniatados y con bolsas en las cabezas hallados junto a carro en guindo

Un reporte hecho por oficiales de la Fuerza Pública revela la escena de horror que los uniformados encontraron al atender el caso de un supuesto vuelco en un guindo en San Mateo, Alajuela, el cual más bien se trataría de un macabro triple homicidio.

De acuerdo con dicho reporte policial, facilitado a La Teja, la mañana de este sábado los oficiales se presentaron al sector de Desmonte, en el Monte del Aguacate, en San Mateo, luego de que por medio del sistema de emergencias 911 recibieron la alerta del vuelco de un carro tipo pick up.

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“Oficiales indagan y ubican un auto que se salió de la carretera, observan tres hombres con bolsas plásticas en la cabeza y amarrados de manos. Paramédicos de la Cruz Roja los declaran fallecidos”, señala el reporte.

Según ese mismo informe policial, la alerta llegó a las autoridades por medio de un vecino de esa misma zona que, en apariencia, pasó por ese lugar y vio el carro volcado, por lo que dio aviso a los cuerpos de emergencia.

Por su parte, ante consulta de este medio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el caso todavía está siendo atendido por los investigadores, por lo que en las próximas horas brindarán un informe preliminar.

Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux. (cortesía/Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux.)

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Fotografías que circulan en redes sociales, las cuales no publicaremos por la crudeza de las imágenes, muestran los cuerpos de los tres hombres tendidos al lado de un Toyota Hilux gris que quedó volcado sobre uno de sus costados.

En dicha fotos se observa que los ahora fallecidos estaban atados de pies y manos con gazas plásticas negras, además, en sus cabezas tenían bolsas plásticas negras, de las que se usan para recoger basura. Uno de los cuerpos también estaba cubierto con una especie de manta.

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Aunque la autoridades aún no han dado a conocer si presentaban heridas visibles, en varias imágenes se alcanza a ver abundantes rastros de sangre en el pecho de uno de los ahora fallecidos, que se presume que podría ser a resultado de impactos de bala.

Otro tema que aún no está claro es si los cuerpos fueron arrojados en ese guindo, o si más bien sucedió un accidente y él o los sospechosos tuvieron que abandonar el carro y los cuerpos.