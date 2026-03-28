Hallan carro con tres personas fallecidas, aparentemente atadas, dentro de guindo en Alajuela

Un profundo guindo en una localidad alajuelense se convirtió en el escenario de un lamentable hecho, pues dentro de este fue encontrado un carro que ocultaba en su interior una desgarradora escena.

De acuerdo con el reporte brindado a La Teja por el Cuerpo de Bomberos, dentro de dicho vehículo fueron encontradas tres personas sin vida. De forma preliminar se habla de que se trataría de tres hombres.

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El hallazgo se dio a eso de las 5:30 a.m. de este sábado en San Mateo de Alajuela, entre el sector de Desmonte y Estanquillos, cerca del monte del Aguacate, indicó Bomberos en su reporte.

Los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre la aparente precipitación de un vehículo a un guindo y a su llegada confirmaron la situación, pues encontraron un vehículo tipo pick up volcado sobre uno de sus lados.

Bomberos confirmó el hallazgo de tres personas fallecidas. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

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“En lugar para atender precipitación de vehículo a guindo. Se encuentran tres personas fallecidas en escena”, indicó Bomberos.

De momento, las autoridades no han brindado una versión oficial de lo sucedido.

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Sin embargo, de forma preliminar ha trascendido que, al parecer, las muertes de estas personas no se habría dado por un accidente de tránsito tal cual.

Pues, extraoficialmente se habla de que los ahora fallecidos estaban atados de manos y con una especie de bolsa sobre sus cabezas. Esta información aún no ha sido confirmada por el OIJ.