Capturan en Escazú a presunto operador del Cartel de Sinaloa requerido por EE. UU. para extradición

Un hombre de nacionalidad mexicana, de apellidos Lafarga Lerma, fue detenido este viernes. El sujeto es requerido por la justicia estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico.

El sospechoso ocuparía un alto rango dentro del Cartel de Sinaloa (Cortesía/Cortesía)

La captura se llevó a cabo en el cantón de Escazú, en San José, y fue autorizada por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.

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El operativo fue conjunto entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Ante el Tribunal Penal se tramitará la solicitud de detención provisional, paso previo al proceso de extradición hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el sospechoso ocuparía un alto rango dentro del Cartel de Sinaloa, donde presuntamente coordinaba el traslado y la distribución de cocaína desde Colombia, pasando por Costa Rica y México, hasta su ingreso final en territorio estadounidense.

El extranjero enfrenta una acusación formal presentada ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Texas, por hechos que habrían ocurrido entre el 2023 y septiembre del 2025.

Según la investigación, el trasiego de droga atribuido a Lafarga Lerma se habría extendido por toda Centroamérica, con parte de los cargamentos destinados a ciudades como Los Ángeles, en California, así como a otras localidades en Estados Unidos.

El hombre permanecerá detenido mientras se resuelve su situación legal y su eventual traslado para enfrentar cargos ante la justicia estadounidense.