Trailero detenido con una tonelada de cocaína en Nicaragua dio declaraciones que dejan mal parada a Costa Rica

Un trailero guatemalteco que salió de Costa Rica fue detenido poco después por la Policía Nacional de Nicaragua, pues se descubrió que transportaba más de una tonelada de cocaína en su contenedor.

Este caso ha generado gran polémica en torno a nuestro país, principalmente por las declaraciones que ese trailero dio a medios nicaragüenses, dando a entender que pasó por Costa Rica sin ningún problema, pese a que el puesto fronterizo cuenta con escáneres de alta tecnología, de los que el Gobierno siempre ha hecho gala.

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El trailero prácticamente dijo que pasó por los escáneres ticos como si nada. Canal 13 de Nicaragua. (Canal 13 Nicara/Decomiso de cocaína que salió de Costa Rica. Canal 13 de Nicaragua.)

“La verdad es que yo pasé el puesto fronterizo, pasé la seguridad de Costa Rica, pasé el escáner y salí normal, luego pasé a Peñas Blancas, al lado de Nicaragua, pasé el módulo de narcóticos, me pusieron el sello para pasar a escáner, seguí el protocolo de aduana, pasé el escáner y salí sospechoso y luego me pusieron a rampa y abrieron el furgón”, dijo el trailero identificado como Juan José Ríos Trujillo, de 47 años.

El guatemalteco aseguró que desconocía lo que estaba transportando, pues fue contratado para llevar una carga lícita desde Costa Rica hasta su país natal.

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“Yo cargué en Calle Blancos, contiguo a la ruta 32, en San José, la cargué con un muchacho que se llama Jorge. Iba con rumbo a Guatemala a entregárselo a el señor que llama Luis”, agregó.

El trailero dijo que recogió la carga legal en Calle Blancos. Canal 13 de Nicaragua. (Canal 13 Nicara/Decomiso de cocaína que salió de Costa Rica. Canal 13 de Nicaragua.)

Victoriano Ruíz, director de la Policía Nacional de Nicaragua, indicó que este decomiso se realizó el pasado domingo y detalló que tenía un peso de 1312 kilógramos.

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“Se encontraron 20 bobinas de papel kraft y dentro de 7 de estas bobinas se encontró 1057 paquetes de forma rectangular envueltos en cinta adhesiva. Prueba de campo dio positivo a cocaína”, especificó.