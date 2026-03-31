Información confidencial permitió que el OIJ decomisara un camión en el que ocultaron 356 paquetes de cocaína

Unos narcos deben estar muy preocupados tras el importante golpe que les dio el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual encontró un camión que intentaron ocultar en un lote baldío.

Ese vehículo no era lo más importante para los delincuentes, lo que realmente les interesaba era lo que estaba escondido en su interior: un cargamento de cocaína compuesto por 356 paquetes.

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La Policía Judicial informó que este importante decomiso fue realizado en la provincia de Guanacaste por agentes de la Sección de Crimen Organizado del OIJ de Liberia.

La droga estaba dentro de la estructura del camión. Foto OIJ. (OIj/El camión decomisado en Guanacaste ocultaba en su interior 356 paquetes. Foto OIJ.)

“De acuerdo con el reporte preliminar, durante el fin de semana se recibió información confidencial sobre un camión sospechoso que, aparentemente, se encontraba oculto en un lote baldío en el sector de Bagaces. A partir de este dato, los agentes judiciales iniciaron las investigaciones correspondientes y lograron ubicar el automotor señalado”, informó el OIJ.

Tras realizar las respectivas coordinaciones, el camión fue decomisado y este lunes lo trasladaron a la sede del OIJ de Liberia, donde fue inspeccionado.

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“Durante la revisión minuciosa, los agentes determinaron que el camión contaba con un doble fondo. En el interior de este compartimiento oculto se localizaron un total de 356 paquetes de aparente droga tipo cocaína”.

El camión decomisado en Guanacaste ocultaba en su interior 356 paquetes. Foto OIJ. (OIJ/El camión decomisado en Guanacaste ocultaba en su interior 356 paquetes. Foto OIJ.)

Según el OIJ, por medio de la investigación se logró determinar que este cargamento podría estar relacionado con un hecho ocurrido el pasado 7 de febrero, cuando en un operativo de carretera en La Cruz se interceptó un vehículo que tenía un compartimiento oculto, presuntamente para trasladar drogas.

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“Asimismo, no se descarta que la droga incautada este martes también guarde relación con otro decomiso realizado la semana anterior”.