Sucesos

Pareja fallece tras violento choque entre moto y vehículo en Cariari de Pococí

Un choque entre una motocicleta y un vehículo liviano mantiene a cuerpos de emergencia en la escena

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Por Silvia Coto

Un fatal accidente de tránsito se registró en la zona de Cariari de Pococí, luego de la colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano.

Accidente deja un fallecido en Cariari de Pococí
Accidente deja un fallecido en Cariari de Pococí (Cortesía/Cortesía)

El accidente ocurrió aproximadamente 400 metros después de la escuela de Astúa Pirie, en dirección de Cariari hacia Guápiles.

Según los primeros reportes, dos personas,un hombre y una mujer, fueron declaradas fallecidas en el sitio debido a la gravedad del impacto.

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Equipos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos se mantienen en la escena atendiendo la emergencia y realizando las coordinaciones correspondientes.

De momento, no se han confirmado las identidades de las víctimas

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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