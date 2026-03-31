Pareja fallece tras violento choque entre moto y vehículo en Cariari de Pococí

Un fatal accidente de tránsito se registró en la zona de Cariari de Pococí, luego de la colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano.
El accidente ocurrió aproximadamente 400 metros después de la escuela de Astúa Pirie, en dirección de Cariari hacia Guápiles.
Según los primeros reportes, dos personas,un hombre y una mujer, fueron declaradas fallecidas en el sitio debido a la gravedad del impacto.
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Equipos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos se mantienen en la escena atendiendo la emergencia y realizando las coordinaciones correspondientes.
De momento, no se han confirmado las identidades de las víctimas